保障重要农产品有效供给（政策解读·聚焦中央一号文件③）

保障重要农产品有效供给始终是“三农”工作的头等大事。习近平总书记多次强调，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上。

今年中央一号文件明确要求，在实现全面小康的收官之年，必须确保重要农产品供给不出问题、确保农民收入保持稳定增长势头，稳住“三农”这个基本盘。

稳粮保供给，确保重要农产品生产运行平稳

2019年，我国全年粮食总产量创历史新高，连续5年超过1.3万亿斤，粮食供给总量充裕。在农业内外部多重不确定性因素影响下，农产品市场供给总体充足、运行基本平稳，粮棉油糖等大宗农产品生产稳、库存足，农产品市场供需稳定。

但也要看到，粮食安全形势并非高枕无忧，粮食生产能力基础并不稳固。多少年的经验表明，经济形势越复杂，越要稳住农业、稳住粮食。

今年一号文件释放了明确的政策信号，粮食生产要稳字当头，稳政策、稳面积、稳产量。强化粮食安全省长责任制考核，要求各省（自治区、直辖市）2020年粮食播种面积和产量要保持基本稳定。同时，进一步完善农业补贴政策，保障农民基本收益，保护农民种粮积极性。加大产粮大县奖励力度，优先安排农产品加工用地指标，支持产粮大县高标准农田建设新增耕地指标跨省域调剂使用，调动地方抓粮积极性。

猪粮安天下，要像抓粮食生产一样抓生猪生产。2019年以来生猪生产和猪肉价格出现波动，中央出台一系列稳价保供政策举措，推动生猪产能开始逐步恢复，但形势依然严峻。一号文件明确提出，加快恢复生猪生产。生猪稳产保供是当前经济工作的一件大事，要采取综合性措施，确保2020年年底前生猪产能基本恢复到接近正常年份水平。严格落实扶持生猪生产的各项政策举措，抓紧打通环评、用地、信贷等瓶颈。引导生猪屠宰加工向养殖集中区转移，逐步减少活猪长距离调运，推进“运猪”向“运肉”转变。支持奶业、禽类、牛羊等生产，引导优化肉类消费结构。

调结构、提品质，增加优质绿色农产品供给

当前，我国农业的主要矛盾由总量不足转变为结构性矛盾。在保证总量稳定的同时，要继续做深做实供给侧结构性改革，提高农业发展质量和竞争力。

中央一号文件提出，继续调整优化农业结构，加强绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证和管理，打造地方知名农产品品牌，增加优质绿色农产品供给。

持续调整优化农业结构，推进质量兴农。去年，我国大豆种植面积增加1380万亩，粮改饲面积达到1500万亩，畜禽规模养殖比重提高近3个百分点。据了解，我国玉米去库存速度超出预期，随着生猪生产恢复和现代畜牧业发展，玉米供求形势可能进一步趋紧。中央一号文件要求，加大对大豆高产品种和玉米、大豆间作新农艺推广的支持力度。深入实施优质粮食工程，以北方农牧交错带为重点扩大粮改饲规模，推广种养结合模式。

扎实推进农业投入品减量增效，大力推进绿色兴农。2015年以来，我国推进化肥农药减量增效，目前三大主粮化肥利用率达到39.2%，农药利用率达到39.8%，分别提高了4个和3.2个百分点。去年，我国新颁布实施农兽药残留限量标准1152项，农产品质量安全例行监测合格率达到97.4%。中央一号文件进一步要求，强化全过程农产品质量安全和食品安全监管，建立健全追溯体系，确保人民群众“舌尖上的安全”。

推动农业生产向优、向绿，需要进一步加强技术服务。中央一号文件提出，抓好草地贪夜蛾等重大病虫害防控，推广统防统治、代耕代种、土地托管服务模式，推动粮食生产提质增效。

夯实产能，理顺体系，让农民分享更多增值收益

民为国基，谷为民命。确保农产品稳产保供，保障谷物基本自给、口粮绝对安全，我国正不断加力夯实农业生产根基。

藏粮于地，夯实粮食产能基础。评估数据显示，高标准农田项目区耕地质量能够提升1到2个等级，粮食产能平均提高10%到20%，实现“一季千斤，两季吨粮”，亩均增加农民综合收益约500元。

去年，我国已完成粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的“两区”划定任务，高标准农田建设进度接近九成。今年中央一号文件提出，以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点加快推进高标准农田建设，修编建设规划，合理确定投资标准，完善工程建设、验收、监督检查机制，确保建一块，成一块。

藏粮于技，强化科技和人才支撑。目前，我国农作物耕种收综合机械化率超过70%，三大主粮生产基本实现机械化。农业科技进步贡献率达到59.2%，主要农作物自主选育品种提高到95%以上，培训高素质农民100万人次。

一号文件提出，强化科技支撑作用。未来，我国将大力实施种业自主创新工程；加快大中型、智能化、复合型农业机械研发和应用；进一步发展壮大科技特派员队伍；加强现代农业产业技术体系建设。

如何保障更多农户分享产业链增值收益？中央一号文件专门提出，发展富民乡村产业，支持各地立足资源优势打造各具特色的农业全产业链，形成有竞争力的产业集群，推动农村一二三产业融合发展。特别是重点培育家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，培育农业产业化联合体，通过订单农业、入股分红、托管服务等方式，将更多农户融入农业产业链，建立健全农民分享增值收益机制。

针对农产品卖难、流通损耗大等现代农业的堵点，中央一号文件提出，启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程。同时，有效开发农村市场，扩大电子商务进农村覆盖面，支持供销合作社、邮政快递企业等延伸乡村物流服务网络，加强村级电商服务站点建设，推动农产品进城、工业品下乡双向流通。

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 07 版）

(责编：庄红韬、孙阳)