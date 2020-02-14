金融发力 护航经济（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

2月3日，中共中央政治局常务委员会召开会议，会议指出，要在做好防控工作的前提下，全力支持和组织推动各类生产企业复工复产，加大金融支持力度，加大企业复产用工保障力度，用好用足援企稳岗政策，加大新投资项目开工力度，积极推进在建项目。

如何加大金融支持力度，护航中国经济应对疫情、稳健前行？记者就此进行了采访。

超预期流动性投放推动市场利率下行，有利于维护市场稳定和缓解疫情对实体经济特别是对民营、小微企业的冲击

春节假期刚刚结束，央行就显著加大了流动性投放。2月3日，央行开展1.2万亿元公开市场逆回购操作投放资金，仅隔一天，再次开展5000亿元逆回购操作。短短两天内，央行通过公开市场逆回购操作投放的流动性达到1.7万亿元，净投放5500亿元。

除了“量增”还有“价降”。央行2月3日以利率招标方式开展公开市场逆回购操作，7天期和14天期逆回购中标利率分别为2.4%、2.55%，均较上次下调10个基点。

1.2万亿元的公开市场逆回购操作创下纪录，下调逆回购利率10个基点也比较罕见，央行一系列“超预期”举动有何深意？

“央行开展公开市场逆回购操作投放资金，有利于保持节后市场流动性充足供应，有助于金融机构做好流动性管理。从货币市场和债券市场运行情况来看，利率水平总体平稳，市场预期稳定。”民生银行首席研究员温彬说，货币政策正在“量”和“价”两方面同时发力，逆周期调节力度加大。

逆回购利率下调受央行超预期投放流动性推动。“央行公开市场操作利率是通过向公开市场业务一级交易商招标形成的，超预期流动性投放推动公开市场操作中标利率下行10个基点，事实上达到了一些市场人士所预期的‘降息’效果。公开市场操作中标利率下降有利于稳定投资者预期，提振金融市场信心。”央行货币政策委员会委员马骏说。

马骏认为，央行超预期流动性投放对整体市场利率都会产生向下的推动力。继2月3日反映市场短期利率的公开市场操作中标利率下降后，央行按惯例于月中进行的中期借贷便利操作中标利率也有望下降，进而2月20日公布的贷款市场报价利率下降可期。

“公开市场操作中标利率下降带动市场整体利率下行，有利于降低资金成本，减轻企业财务压力，缓解疫情对实体经济特别是对民营、小微企业的冲击。”马骏说。

中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，对金融市场稳定运行形成支撑

尽管近期疫情对经济运行带来一定影响，但中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。央行有关负责人表示，从内外部环境看，经济发展中的积极因素正在增多，经济内在的韧性增强，这些都对金融市场稳定运行形成支撑。要秉持长期投资、价值投资理念，总结借鉴历史经验，避免非理性情绪对金融市场形成不必要的影响。

银保监会副主席曹宇说，金融市场受多种因素影响，在一定风险因素冲击下产生波动是正常的，也符合金融规律，但这种影响一定是短期的、暂时的，因为决定一国金融市场前景的是经济金融发展的基本面。经过长期不懈的改革开放和加强监管，金融机构、金融市场的韧性显著增强，抗冲击能力大幅提升。

面对复杂的经济形势，逆周期调节应从哪些方面发力？

“逆周期调节政策要提高前瞻性、针对性、有效性。财政政策和货币政策要协调发力，短期内政策重点要转向支持和保障疫情防控工作，长期仍要坚持重点支持供需共同受益、具有乘数效应的先进制造、民生建设、基础设施短板等领域，持续激发内需活力。”温彬说。

稳健的货币政策要灵活适度。温彬认为，应继续疏通货币政策传导机制，进一步做好贷款市场报价利率形成机制改革的后续工作，提高贷款利率市场化水平，提升货币政策有效性。还要利用中期借贷便利、再贷款、再贴现等多种货币政策工具，保持市场流动性合理充裕。

“从长期看，货币政策不能也没有必要滑向宽松，不能搞‘大水漫灌’。”国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼说，下一步应促进信贷结构优化，引导银行加大对民营企业、制造业等的支持力度。

在疫情防控的特殊时期，金融服务既要坚定有力，也要精准有效

保障经济社会正常运转，全力支持和组织推动各类生产企业复工复产，金融业正多管齐下，为企业排忧解难。

日前，央行等五部门联合印发《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》，明确对受疫情影响较大的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等行业，以及有发展前景但受疫情影响暂遇困难的企业，特别是小微企业，不得盲目抽贷、断贷、压贷。对受疫情影响严重的企业到期还款困难的，可予以展期或续贷。央行还专门设立3000亿元专项再贷款，用于支持金融机构向重点医用物品和生活物资的生产、运输和销售的企业提供优惠信贷支持。

财政部也出台多项新举措，支持金融更好服务新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，并发布通知明确对疫情防控重点保障企业贷款给予财政贴息支持，对2020年新增的疫情防控重点保障企业贷款，在央行专项再贷款支持金融机构提供优惠利率信贷的基础上，中央财政按人民银行再贷款利率的50%给予贴息，贴息期限不超过1年。

“在疫情防控的特殊时期，金融服务既要坚定有力，也要精准有效。”董希淼认为，疫情发生后，金融业特别是银行业金融机构纷纷采取措施，加大对疫情防控工作的支持和服务。这些措施及时有力、针对性强，在资金汇划、信贷供给、财物捐赠等方面有效地支持了疫情防控工作，增强了全社会打赢疫情防控阻击战的信心和决心，也彰显了金融机构与实体经济共克时艰的担当。

董希淼建议，当前金融机构应将金融资源聚焦于受疫情影响较大的地区和行业。积极的财政政策要大力提质增效，落实减税降费政策，对受到疫情冲击较大的餐饮、住宿、旅游等行业，可以考虑有针对性地推出税收支持政策。

财政部副部长邹加怡表示，下一步，财政部将全力以赴狠抓各项政策落实，支持金融服务疫情防控工作，使政策真正惠及受疫情影响的人群、企业和区域，推动加快消除疫情影响，保障经济社会平稳运行。

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 07 版）

(责编：庄红韬、孙阳)