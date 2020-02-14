居家日 提升时（民生观）

不方便出门，不妨转换心态，积极做好心理建设去面对

在家云办公、过“无接触”生活，日子稍长一些，有人有点儿待不住，总想出门遛遛——别！千万别大意，还没到放松的时候呢！

那么，老缩在家里，巴掌大的地方，有点烦了，怎么办？

换个角度想一想，其实可以积极应对，用这段时间改变固有习惯，修炼和提升自己。

平时我们总抱怨，无效社交减不下来，现在好了，公司远程办公，饭局聚会取消，彻底减下来了；平时我们老喊着，没时间读书、没时间锻炼、没时间做喜欢做的事，现在不是有了吗？利用这段时间，不妨做好三件事：

锻炼身体，增强抵抗力。抵抗病毒，自身的免疫力非常重要。锻炼，就是增强体质的好路子。一张瑜伽垫、一副哑铃，就能满足大部分健身动作需要；哪怕没有器材，多走走、多动动，也不错。行动起来，客厅也可以变成“健身房”，在家也可以日行万步。同时也要注意饮食，别暴饮暴食，吃了睡，睡了吃。均衡饮食加上积极锻炼，咱把抗病毒的“本钱”搞得厚厚的！

锤炼本领，提高专业素质。在家待着，时间充裕，不要虚度。有时候，心情的烦躁，跟时间安排上的混乱也有关系。东看看，西看看，不知道干个啥，就容易因为举目茫然而激发负面情绪。有朋友介绍了她的做法：列个日程计划表，早晨背单词、上午学技能、下午“啃”一些学术书。每完成一件学习任务，都给自己一个小鼓励；一天任务完成得都好，晚上就“奖励”自己看看剧、听听音乐，放松一下。这样，一天就不难过了，而且长本事。不妨借鉴这种做法，好好反思学习和工作中的问题，提升能力。

修炼内心，保持心灵健康。一方面，疫情的变化应该重视，有关防控的知识，比如怎么洗手、如何用酒精消毒，应该细致地关注和了解，另一方面，还要加强心理建设，避免过度忧虑，别自己吓自己。做好应该做的防疫措施，做好隔离，然后，相信前线的专家组，相信日夜奋战的白衣“战士”们。只要有效隔断传染源，就一定能够迎来抗疫的胜利，这不是大话，这是规律。

不方便出门，不妨转换心态，积极做好心理建设去面对。没有一个冬天不会过去！

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 14 版）

(责编：庄红韬、孙阳)