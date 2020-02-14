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用好财政资金 增进民生福祉（民生视线）

2020年02月14日07:18  来源：人民网－人民日报
 

　　近两年，尽管我国财政收入增速放缓，但民生支出仍保持增长态势——财政资金除了投向养老、医疗、民政救助等民生事项，加强基本民生保障，还一笔笔投向社会治理、节能环保与生态建设等重大项目，改善民生环境，增进民生福祉。财政资金取之于民，只有高效地用之于民，才能切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。这些资金花出去，效果究竟如何，百姓是否满意？初春时节，我们的记者进行了采访。 

　　——编 者

　　

　　江西南昌：细化治理标准，加大资金投入

　　“臭水沟”变成“清水溪”

　　本报记者 朱 磊 王 丹

　　一方池塘中，污水随着齿轮的搅动上下翻涌；另一池中，清澈的水流从池中汩汩而出，流入旁边的山涧里，滋润夹岸花草；对岸，几处民宿白墙灰顶，点缀在绿水青山间；聆听是鸟语啁啾，呼吸有山风甘醇——1月9日，记者采访江西省南昌市湾里区太平镇一处半山腰上的污水处理厂，被这里的景象震惊。

　　“几年前，这条山涧是条臭水沟。岗上都是各家各户的猪槽，粪便直接泄下来；岗下的农贸市场也把污水排到沟里。”镇综管办主任李武是本地村民，提起从前连连摆手。

　　农村污水咋处理，曾是南昌市许多村镇面临的难题。青山湖区罗家镇的楼付村，村中央有条水泥路，可村民一年到头都得穿雨鞋上街。“坑塘里的污水排不出，溢满了，漫到路上来。一到夏天，熏得人受不了！”村民徐件根说。

　　改善村容村貌，搞好农村生态环境，保障农村生态安全，是补上全面小康“三农”领域突出短板的重要任务，南昌下决心把“臭水沟”变成“清水溪”。

　　拿啥补短板？一靠标准，二靠投入。

　　“江西省农业人口占比大，区域地形、地势变化大，沟沟坎坎、坡上坡下，村民居住点多且分散，生活污水治理工作基础薄弱。”省生态环境厅土壤生态环境处处长赖长浩说，为实现国家提出的2020年农村生活污水乱排乱放得到有效管控的目标，江西从2019年9月1日起正式实施《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》，按照区位条件、人口聚集程度、污水产生规模、排放去向和人居环境改善要求等，分类确定了水污染物控制指标和排放限值等“硬杠杠”。作为配套措施，农村生活污水处理技术指南、新居排水系统设计等一大批文件陆续起草、下发，指导各地因地制宜开展整治。

　　财政资金投入力度前所未有。南昌市财政局有关负责人告诉记者，为强化农村治污的资金保障，2019年江西将农村生活垃圾治理经费纳入各级财政预算，共统筹4.069亿元资金支持村庄污水处理设施建设。省级每年投资1.5亿元，完善畜禽粪污处理利用配套设施。省市县三级财政还按照5∶2∶3的比例统筹资金，专项用于新农村建设村庄整治。截至目前，全省已建成农村生活污水处理设施3012座。

　　在太平镇湾头村，村民指着村头一大片荷花池告诉记者，这儿其实是处理生活污水的人工湿地。污水经过人工湿地，就变清了。等到夏天，荷花开得望不见头，景致美着哩！绿水青山带来金山银山，如今的湾头村成了远近闻名的“民宿村”，不光是本地农家乐越来越红火，上海知名民宿品牌带着3000万资金来落脚。住在池塘边的熊成桂以前在外打工，如今在荷花池旁搞起民宿，“国家花钱把村子整治得山美水美，我们自己要有志气有干劲，把日子过得更美。”

　　青山湖区的村民尝到了同样的甜头。眼下，13个农村污水处理项目全部投入使用，年内全区可实现农村生活污水分散式处理。在楼付村，昔日污水四漫的老坑塘水清了，绕堤还种满了杨柳树，树下修了健步道。村民秦雪云说她最喜欢在这里散步，“每日早晚，邻村的人都聚拢来，大家说说笑笑，可热闹了！”

　　 

　　宁夏盐池：“网”接优质资源，“补”高医生待遇

　　标准化村卫生室真不错

　　本报记者 刘 峰

　　“我们已向周边群众发放3000多份新冠肺炎疫情防控宣传手册，800多份温馨提示卡，检测体温超过400人次，上门服务30多次。”宁夏回族自治区盐池县花马池镇沟沿村卫生室村医卢学智说，在防控新冠肺炎疫情阻击战中，宁夏盐池县102所农村卫生室和116名在岗村医持续开诊，为广大农村居民提供医疗服务。

　　两年前新建的沟沿村卫生室，覆盖了周边6个村群众的预防保健、妇幼保健、健康教育咨询等12类52项公共卫生工作和基本医疗工作。卫生室面积有100平方米，设有诊室、留观室、药房、治疗室、预防接种室、公共卫生室。地方宽敞了，设备到位了，两名村医也更忙碌了。卢学智说，以前乡村卫生室条件简陋、设备落后，村民们不愿来，有很多诊治项目做不了。现在，通过标准化建设，村卫生室的服务功能更全面，村民小病不用出乡了。

　　“感冒发烧，慢病用药，不再往城里跑。医生都是熟面孔，亲切。”王乐井乡村民、71岁的陈富大爷乐呵呵地说，春节前，他在乡卫生院就诊，医生李林森与远在30公里外的盐池县人民医院内科专家郑浩，共同为他做了视频会诊。在查看诊疗报告、详细沟通后，郑浩判断，陈大爷患冠心病、高血压，建议平时吃硝苯地平、丹参滴丸等药物，定期到上级医院做彩超检查。

　　“基层卫生院医疗技术不足，缺乏专科医生，远程会诊让患者在家门口就能看上专家号，省时间、省费用。”李林森认为，在远程会诊过程中，自身的业务能力也有了提升。

　　“2019年，全县投入财政专项资金4653余万元，重点用于乡镇卫生院医疗设备配备和医护人员服务能力提升，加大‘互联网+医疗健康’投入力度，破解了优质医疗资源下沉难题，真正让偏远地区群众也能够享受到优质医疗资源。”县卫健局局长陈志红告诉记者，两年来全县投入500万元，为所有村卫生室配备远程视频终端问诊系统、远程培训系统、家庭医生随访平板电脑、家庭医生随访包等设施，还改造了90多间卫生室的取暖设备。

　　硬件改善，“软件”也在升级——近年来，盐池县不断提高对村医的生活补助标准。目前，财政对取得乡村医生执业证书的在岗乡村医生，每月给予500元生活补助；对通过国家统一考试、取得乡村全科执业助理医师资格证书的乡村医生，每月给予800元生活补助；对取得执业（助理）医师资格证书的乡村医生，每月给予1000元生活补助。

　　“为进一步推动乡村医生队伍建设，切实筑牢农村基层医疗卫生服务网底，盐池县对服务人口700人以下的村医，在原有工资基础上每月增加500元的生活补助，服务人口700至1000人的，在原有工资基础上每月增加300元的生活补助，相对提高了服务人口较少的村医的收入。”陈志红说，目前全县8个乡镇116名在岗村医中，8人有执业医师资格证，22人有乡村全科执业助理医师资格证，86人有乡村医生执业证书，“条件、待遇好了，就能把更多人才吸引到基层来，把农村医疗服务质量抓上去。”

　　 

　　天津东丽：扶上马，送一程，做后盾

　　“连环招”育出“金种子”

　　本报记者 扎 西

　　春节前，记者采访天津市东丽区的瑷可达汽车科技有限公司，正赶上公司总经理李琦和客户沟通来年的项目计划，“公司一年上一个台阶！”她笑着告诉记者。

　　2017年，李琦大学毕业，在家人的支持下，她决定自主创业。虽然有些准备，但是房租、启动资金等一大堆问题还是让她犯了难。

　　此时，东丽区人社局送来了政策“大礼包”：众创空间帮她解决了房屋租赁难题，社保补贴和岗位补贴为她解决人员薪资难题。像她这样毕业五年内的高校毕业生还可享受30万元的全额贴息贷款。轻装上阵的李琦干劲十足、大展拳脚，在创业路上跑出了“加速度”：公司成立不到两年，营业额已近千万元，带动10余人就业。

　　“如果没有政策帮扶，光办公场地租金一年就得10多万元。现在用人成本逐年增加，初创阶段又缺少客户和知名度，很担心市场风浪。多亏了贷款贴息、社保补贴、岗位补贴以及提供办公场所，我们顺利挺过‘幼苗期’。”李琦说。

　　近年来，东丽区使出“送、免、贴、贷”等连环招，用真金白银扶持创业。

　　在支持大学生创业方面，东丽区坚持“扶上马，送一程，做后盾”的原则，进行全程跟踪服务。东丽区人社局就业培训科科长翟邦鹏介绍，对创业高校毕业生，财政给予1年岗位补贴和3年社会保险补贴。2019年，全区认定大学生创业企业144家，累计发放大学生创业补贴420余万元。

　　在支持科技创新创业方面，2015年起，天津市设立了“天使创投引导基金”，引导基金通过与符合条件的天使投资机构、天使投资人、创新型孵化器等社会机构合作，共同发起设立子基金。“每只子基金规模不低于1000万元，并且以不低于引导基金出资额3倍的资金投资于本市初创期科技型中小企业。如此一来，财政资金发挥了杠杆效应，撬动更多社会资本投向优质科技企业。”东丽区科技局局长李春捷告诉记者，目前区里共推动7只天使、创业投资基金争取市引导基金参股，累计资金额3亿元，有效解决了初创科技企业的融资难题。

　　受益于这项政策，科技型创业企业如雨后春笋般成长起来。

　　执信（天津）科技企业孵化器有限公司是天津市首个医疗专业孵化器，落户在东丽华明高新区。“通过市里和区里的政策扶持，我们实现了‘孵化促创业、创业带就业、就业促发展’的目标。”总经理高同介绍说，执信孵化器自成立以来，建立了天津市首家医疗器械冷链物流平台，为80家行业企业提供医疗器械冷链共享服务，累计“毕业”企业15家，涌现出信鸿医疗、拓瑞医药、迪安诊断、中成佳益等一批高质量企业，并在2019年升级为国家级科技企业孵化器。

　　财政资金引路，社保等政策“铺路”，从“一杯咖啡、一个创意”中萌生的“金点子”，正变成“金种子”，长成林、连成片……2019年，东丽区众创空间创建单位19家，培育小微企业214家，在数量上居全市各区前列。

 　　

　　图片说明：

　　图①：2019年12月10日，安徽省繁昌县税务局繁阳分局工作人员到县数字经济产业园，开展减税红利宣传推广工作。

　　杨 华摄（人民视觉）

　　图②：2月1日，四川省泸州市江阳区的乡村医生进村入户开展返乡人员疫情排查。

　　刘学懿摄（人民视觉）

　　图③：江西省吉安市大力防治水污染。1月7日，吉安市峡江县巴邱镇的峡江水利枢纽库区景色秀美。

　　陈福平摄（人民视觉）

　　版式设计：张丹峰


　　《 人民日报 》（ 2020年02月14日 19 版）
(责编：庄红韬、孙阳)
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