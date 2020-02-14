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抗疫情保民生两手抓（多棱镜）

曲哲涵

2020年02月14日07:18  来源：人民网－人民日报
 

　　防控新冠肺炎疫情阻击战还在持续，复工复产、“两条线作战”的号角已经吹响。

　　“越是发生疫情，越要注意做好保障和改善民生工作，特别是要高度关注就业问题，防止出现大规模裁员。”习近平总书记的话说到了大家的心坎上，把这一指示落到实处，还有许多工作亟待细化。

　　——提高帮扶政策的操作性、执行力。

　　为了支持重点企业复工复产，帮助相关行业小微企业渡过资金难关，连日来，财税、金融、社保等政策接连发力，减轻企业税负，降低融资成本。这些政策犹如及时雨，充分回应各方关切，充满民生热度。

　　具体实践中，有些政策还需要进一步细化标准。比如，央行明确，对受疫情影响严重的企业到期还款困难的，可予以展期或续贷；对受疫情影响较大的行业以及有发展前景，但受疫情影响暂遇困难的企业特别是小微企业，金融机构不得盲目抽贷、断贷、压贷。政策初衷是好的，但“可以”“不得盲目”等表述缺乏约束力，给人为操作留下较大空间。商业银行作为市场主体，趋利避害是其本能，那些非“VIP”的、抗风险能力更弱、疫情结束后产生现金流更慢的小微企业，往往会被柔性规定“忽略”掉。此外，还有服务行业的小企业反映，自己一来没有固定资产，二来因无法开业没有现金流，无所抵押，银行不予贷款，“现有的降息、贴息等政策只是空中楼阁，几百号员工正面临集体辞退。”类似的问题，都需要更具体、更刚性的制度保障，需要更完善的流程设计和更接地气的服务来加以解决。

　　——增强政策的合规性、协同性、透明度。

　　这些天，几位被困在省际高速公路上的长途司机的遭遇引发大家同情。由于各地“封闭管理”，有那么几天，他们成了回不去家的流浪者。

　　为防控疫情，各部门各地方出台了许多临时性政策和规定。一来，要充分论证这些举措的合规性，急就章也要有章法。二来，要充分考虑各项政策的衔接、协调。比如，复产复工涉及跨省人流、物流，这对各地的封闭管理、检验检疫等工作形成很大压力。要做到安全有序流动，不能粗暴“断流”。三来，要增加政策信息的透明度，利用包括移动互联网在内的各种手段加强宣传，让各种暖心民生举措早日为公众知晓，同时防止各种趁乱作怪、坑蒙拐骗的假信息侵害公众利益。此外，疫情还在持续，需要明确一些涉及民生事项临时政策的权责和流程，并形成自动触发机制，急事急办，民生至上，不需要等待决策。

　　——通过有效激励，鼓励企业发挥“社会公民”责任，担当有为。

　　疫情发生以来，国有企业捐资捐物，加紧生产重点保障物资，部分省市国有物业对民营租户免租金，这些做法充分发挥了“顶梁柱”作用，对稳经济、提信心至关重要。与此同时，一大批民营企业也展现出责任担当。比如，盒马生鲜接纳西贝莜面员工，苏宁物流在全国46个城市的物流中心及350个城市快递站点，招募社区骑手、快递员。他们在特殊时期想方设法为稳就业而努力，令人感佩。接下来，更多行业企业复产复工，仅凭一己之力很难应对疫情带来的困难，需要上下游企业帮帮忙：可否协商减免租金？能不能共担违约造成的经营损失？等等。企业间唇齿相依、荣衰与共，唯有齐心协力，共克时艰。让大家“好说好商量”，行业协会、商会等机构要多下功夫，做好撮合工作；财税、工商、征信等部门要多了解情况，通过有效激励加以引导。

　　疫情冲击只是短期的，总有云开雾散的那一天。我们坚信，团结一心、全力以赴、多措并举，没有抗不过去的风霜雨雪。苦寒过后的报春花，正在孕育怒放的蓓蕾……


　　《 人民日报 》（ 2020年02月14日 19 版）
(责编：庄红韬、孙阳)
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