疫情当前，这些保险有用处（新看点）

防控新冠肺炎疫情，许多人关心：对于普通居民和企业来说，哪些商业保险能提供保障呢？

国家“兜底”的情况下，商业保险可增强保障

日前，银保监会发布通知，要求保险机构适当扩展保险责任，在疫情防控关键期发挥保险保障作用。目前国内有约40家保险公司宣布扩展保险责任，将新冠肺炎纳入保障。

其中，意外险增加了因新冠肺炎导致的意外身故、伤残保险金，赔付金大多与基础保额一致。重疾险对经医院确诊为新冠肺炎的被保险人，给付一定额度的保险金；医疗险则主要通过取消免赔额限制等方式进行责任扩展。

眼下，中国平安、泰康在线联合腾讯微保等，已推出面向普通居民的免费短期保险。

根据政策，新冠肺炎确诊患者的救治费用和疑似病例的门诊费用由财政兜底。不少人疑惑：这种情况下，还需要商业保险吗？

事实上，商业保险可以赔付因新冠肺炎导致的后遗症、全残以及身故，是在国家兜底救治费用之外的补充保险。给付型险种，不与医保报销冲突，只要罹患合同规定的疾病，即可赔付。

“营业中断保险”投保率不高，风险“盲区”亟待覆盖

疫情袭来，由于无法正常经营，不少企业蒙受巨大损失。这些风险，财产保险能覆盖吗？

企业财险中的营业中断险，可保障企业因为物质损失导致的营业中断、利润损失，比如火灾、地震造成无法正常营业，经营受损。

令人遗憾的是，目前国内极少有保险企业提供能覆盖疫情导致的营业中断险。专家表示，目前企业停工面广、时长，损失严重，风险保障需求非常突出，说明我们的保险市场还有很多“盲区”亟待填补，这对保险机构提出了新的挑战。保障企业特殊时期经营风险的险种，主要有利润损失补偿类险种、人员保障类险种。

据悉，目前某产险公司正准备为150人以下的企业提供赠险，该保险产品采用雇主责任险附加传染病救助条款形式，每家企业保费150元，保障新冠肺炎导致的死亡和伤残，每人限额20万元，每家企业限额300万元。目前该产品正在系统开发阶段，近期将正式推出。

“专属产品”切勿轻信，“免费保险”要防欺诈

业内专家提醒，因为新冠肺炎病例没有历史数据，而保险产品开发设计要遵循大数法则，所以眼下并无开发设计所谓“新冠肺炎专属产品”的基础。如有营销员以所谓“新冠肺炎专属产品”诱导人们退旧买新，可向监管部门举报。

此外，要防止一些非法APP以免费赠送保险的名义获客，套用消费者个人信息或开展诈骗。领取免费保险时，最好多方查看、验证对方有无开展保险经营或组织风险互助计划的正规资质；申领过程中，如对方要求提供银行账号、验证码等需要谨慎，成功后手机截图保存。

（含 文）

《 人民日报 》（ 2020年02月14日 19 版）

(责编：庄红韬、孙阳)