上市公司年报预告凸显中国经济韧性

作为企业的中坚力量，上市公司的业绩表现，往往能在一定程度上反映经济发展状况。从目前的年报预披露的情况来看，A股上市公司整体盈利水平有望保持稳中有升，中小创企业业绩显著改善。值得注意的是，以5G、新能源汽车为代表的新经济蓬勃发展，正在为中国经济注入更多的活力并提升其抵御风险的能力。

沪深两市六成公司净利增长

WIND统计数据显示，截至2月13日晚间，按照最新公布日期计算，沪深两市已经先后有2282家上市公司公布了去年全年业绩预告，另有120家上市公司披露了业绩快报，5家公司披露了年报。从已经披露的业绩预告情况来看，微观层面中国企业特别是上市公司的盈利质量整体依然保持稳中向好的态势，彰显出中国经济仍然底气十足，韧性十足。

从预告类型来看，上市公司业绩预喜共计1361家，占比达59.6%。其中，预增627家，续盈64家，扭亏300家，略增370家；业绩预减282家，略减174家，预亏436家（包含294家首亏，142家续亏），其余29家为不确定。

按照预告净利润同比增长上限计算，沪深两市共计将有1428家上市公司净利润同比实现增长，占比达62.6%；其中同比增幅超过50%的将有989家，占比达43.3%；同比增幅超过100%的将有624家，占比达27.3%。与此同时，将有793家净利润出现不同程度的下滑，占比134.8%。而即使按照预告净利润同比增长下限计算的话，也将有1311家净利润出现增长，占比57.4%。

从行业来看，2019年年报预喜公司主要集中在建筑材料、非银金融业、电气设备、交通运输、医药生物、电子等行业中。受资本市场强势回暖影响，非银金融行业基本面大幅改善，预告净利润同比增速为79%。交通运输、建筑材料、电气设备等行业预告业绩好转明显，其他多数行业也有不同程度的改善，而钢铁和休闲服务行业的预告净利润增速下滑居前。

国信证券表示，从目前已有的数据来看，2019年四季度全部A股净利润累计同比增速将由三季度的7.3%大幅升至23.6%，整体来看，上市公司业绩有所改善。银河证券也指出，总体来看，2019年年报业绩预告表现较优，随着宏观经济基本面回暖，上市公司业绩表现同样呈现底部回升的态势。

中小创业绩明显改善

A股上市公司2019年年报最值得关注的一大亮点是，中小创类上市公司的业绩明显改善。这一点，不仅为众多研究机构所认可，同时也正在成为A股市场的共识。

民生证券研究显示，中小板当前披露率为56%，2019年报预告整体法净利增速为90.2%，较同样本三季报增速提升82.5个百分点。净利增速中位数为42.5%，较同样本三季报增速中位数提升33.6个百分点。

剔除天齐锂业后，当前已披露的业绩预告数据显示中小板指累计净利增速达19.5%，业绩情况大幅改善。申万宏源证券研究则显示，在2019年整体净利润基础数据中剔除金融板块后，中小板公司整体净利润同比增长372%，在此基础上剔除异常值后，中小板2019年整体净利润同比增92.5%。其中次新股净利润同比增长23.5%，剩下的非次新股的公司净利润同比增长100%。

另一方面，截止目前，A股创业板公司除暴风集团外，其余794家公司已全部披露年报预告。长城证券研究显示，根据公布的数据测算，创业板年报预告净利润共计659.90亿元，同比增速68.37%，不仅增速转正，且相比前几个季度大幅改善。

与此同时，过去数年来一直在困扰创业板的商誉减值风险也正在逐渐出清。2018年年报中，创业板计提商誉减值损失的企业占比达32%，整体计提商誉减值损失占归母净利润比例达137%，多家公司大幅减值爆雷。招商证券研究显示，创业板有130家公司在2019年业绩预告中表明有商誉减值风险，集中在传媒、机械设备、医药生物、计算机、电子行业。总的来看，虽然创业板2019年报依然存在一定的商誉减值压力（商誉减值计提数额大约为360.25亿元），但相比2018年的商誉减值数额（581.77亿元）已经出现明显弱化，即商誉减值对于盈利的冲击正在减轻。

新兴产业发展势头良好

从目前已经披露的业绩预告来看，体现中国经济新动能的新经济、高新技术产业正在快速增长，从而为中国经济的产业结构变化不断注入新的动力，也赋予了中国经济更为强大的抵御风险的能力和足够的韧性。

来自国家统计局的数据则显示，2019年全年全国规模以上工业增加值比上年增长5.7%，其中高技术制造业和战略性新兴产业增加值则分别比上年增长8.8%和8.4%，增速分别比规模以上工业快3.1和2.7个百分点。从投资方面来看，2019年全国高技术产业投资比上年增长17.3%，比2018年加快2.4个百分点。高技术制造业投资比上年增长17.7%，比2018年加快1.6个百分点，占全部制造业投资的比重超过20%；高技术服务业投资比上年增长16.5%，比2018年加快3.6个百分点。

A股市场正在反映这一变化。以科创板为例，WIND统计数据显示，目前共计有45家科创板公司发布了2019年业绩预告。上述45家公司中，有37家预计净利润将实现增长，其中有22家预计净利润同比增幅将超过50%，仅有1家预计将出现亏损。从净利润增长较为迅速的行业来看，则主要集中在专用设备制造业、软件和信息技术服务业、计算机、通信和其他电子设备制造业等行业。

而从主板、中小板和创业板的业绩预告来看，以5G为代表新一代通信技术产业链、新能源汽车产业链正在孕育足够广阔的新产业空间。产业周期上，2020年5G产业链进入快速上行期，向中下游传导过程中投资范围拓宽：预计基站建设边际增速达到峰值、5G手机出货量快速上行、各类应用高速发展。恒大研究院则指出，中国新能源汽车产业经过十年的规划和培育，已具备一定先发优势和规模优势，中国汽车人离汽车强国的梦想从未如此近过。(记者 吴黎华)

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