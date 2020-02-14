央地密集谋划施策精准“稳投资”

最近一周，一大批重点工程复产开建，从中央到地方正在密集谋划施策精准“稳投资”。《经济参考报》记者了解到，国家发改委等部委接连发布多个文件，要求在抗击疫情的前提下，确保重大项目投资不断档，将中央预算内投资优先向疫情重灾区应急医疗救治设施、隔离设施等传染病防治急需的项目倾斜。

各地也在积极行动，将稳投资作为稳增长的关键，梳理重点在建项目、待复工项目等，明确复工时间表，并在物资保障、审批核准备案手续等多方面发力，推进重大项目尽快开工。

2月13日上午，青岛市建筑业协会向全市各建筑业企业、各会员单位发出加快项目复工保障经济社会发展的倡议书，倡议省市各重点工程项目、民生保障项目力争在一周之内复工，其它各类工程项目力争2月24日之前全面或局部复工。

雄安新区首批21个重点项目则已在2月10日复工，当天预计进场2000人，预计到2月底进场6000余名复工人员。2月10日至12日，在做好疫情防控的前提下，浙江28个省重点项目实现复工。

截至2月11日，湖南173个当年在建项目已复工83个，年度计划投资1303.23亿元；待复工的90个项目已初步确定复工日期，正在积极做好复工前相关准备。

一大批重点项目密集复工的背后，是从中央到地方“稳投资”的发力。中共中央政治局常务委员会2月12日召开会议提出，要聚焦重点领域，优化地方政府专项债券投向，用好中央预算内投资，调动民间投资积极性，加快推动建设一批重大项目。

近日召开的国务院常务会议也提出，推动重大项目尽早开工和建设。各地要加快项目前期工作，做好用工、土地、资金、用能等保障。

最近一周内，国家发展改革委接连发布加强投资项目远程审批服务，开工建设在线报送指南、做好招投标工作等多个通知。抗击疫情的大背景下，这些政策举措，聚焦加强投资项目储备、保持投资动力、优化投资结构，最大程度降低疫情对投资项目前期工作以及后续投资运行的影响，确保重大项目投资不断档。

地方也在积极行动。湖南省相关部门第一时间下发了加快复工的通知，对复工情况实行一日一调度，为项目复工创造条件。张吉怀铁路、常益长铁路，是湖南省两条重点建设的高铁项目，目前均已提交复工申请，即将恢复建设。

黑龙江省发展改革委印发通知，制定支持重点项目建设的具体措施。明确铆定开春即开工，推动百大项目建设，落实百大项目奖励政策，在项目前期费和工作经费上给予支持。

山东省发展改革委也印发《关于加强经济运行调度分析加快重点项目建设和投资进度有关工作的通知》，要求各市在打好疫情防控攻坚战的前提下，立足职能、加强研判，对企业恢复生产提前做出安排，搞好经济运行调度分析，加快推动重点项目建设和投资进度。

值得注意的是，此次“稳投资”坚持疫情防控和项目建设两手抓，更为强调“精准”和“有效”。

2月3日召开的中共中央政治局常务委员会会议明确，要调整优化投资结构，将中央预算内投资优先向疫情重灾区应急医疗救治设施、隔离设施等传染病防治急需的项目倾斜。

多地投资的重点也在向疫情防控以及相关短板领域倾斜。例如，黑龙江省把公共卫生防控能力、物资储备体系、公共环境卫生等补短板项目纳入百大项目，并给予投资额3%至5%的项目前期费支持。突出脱贫攻坚重点任务和疫情防控能力建设，在分解下达2020年中央预算内切块资金时，按有关规定向贫困县等重点地区、公共卫生和应急救灾等重点领域倾斜。

中国银行国际金融研究所研究员范若滢对《经济参考报》记者表示，当前“稳投资”的重要性愈发突显。在她看来，未来在做好“稳投资”的过程中，一方面，要在做好疫情防控的前提下，积极推动前期计划中的投资项目仍能顺利开工，最大限度降低疫情对项目建设和投资运行的影响。另一方面，本次疫情暴露了我国在公共卫生领域的不足，未来可支持新上一批公共卫生、基层医疗、生物医药研发等“补短板”项目。

如此众多的项目，能有多少“弹药”支持？根据各地政府工作报告等公开信息不完全统计，今年地方重大项目投资计划总规模在数十万亿元。

其中，四川今年共列重点项目700个，计划总投资约4.4万亿元，年度预计投资6000亿元以上；江西今年将开展“项目建设提速年”活动，重点实施2933个省大中型项目，年度投资7700亿元左右。山东省级重点项目预计全年完成投资4000亿元以上。

近期财政部提前下达2020年新增地方债限额8480亿元，加上此前提前下达的专项债1万亿元，共提前下达2020年新增地方债限额18480亿元。

浙商证券分析师孙付认为，此举旨在保证基建投资所需资金来源顺利、通畅和充足，为复工后的项目建设提供支持，是当前稳经济的重要措施。伴随着后续复工强度的进一步加强，预计基建投资增速将持续回升至6.5%附近。

“本次疫情影响将是短期的，长期看对投资影响有限。预计2020年基建投资将加速，全年投资增速或将在5.5%左右。”范若滢称。（记者 王璐 孙韶华）

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