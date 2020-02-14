坚决破除疫情防控中的形式主义官僚主义

新冠肺炎疫情发生以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持全国一盘棋，打响了疫情防控的人民战争。各级党员领导干部尤其是广大基层干部在疫情防控一线付出了诸多艰苦努力，发挥了重要作用，但疫情防控工作中也暴露出一些地方和部门的形式主义、官僚主义问题。习近平总书记主持召开中央政治局常委会会议研究下一步疫情防控工作时明确提出，“在疫情防控工作中，要坚决反对形式主义、官僚主义，让基层干部把更多精力投入到疫情防控第一线”。

在突发公共卫生事件中，疫情防控就是与时间赛跑，形式主义、官僚主义问题带来的危害要远甚于平时。任何不作为、假作为、慢作为、乱作为，都有可能贻误防疫时机，危害人民群众生命安全，破坏社会和谐稳定，损害党群干群关系，失去人民群众的信任和支持，甚至动摇我们党执政的根基。

作风问题关系人心向背，关系当前防疫大局。破除疫情防控工作中的形式主义、官僚主义问题，确保党中央防疫决策部署在基层不折不扣地落细落实，为打赢疫情防控的人民战争保驾护航，是各级纪检监察机关履行监督执纪问责职责在特殊时期的必然体现。

破除疫情防控工作中的形式主义、官僚主义，纪检监察机关要在强化监督上下功夫。

十九届中央纪委四次全会明确提出“强化监督职责，突出政治监督，围绕党的路线方针政策和党中央重大决策部署落实情况加强监督检查，坚决维护党中央权威和集中统一领导”。疫情防控是当前最重要的政治任务，疫情防控到哪里，监督检查就要跟进到哪里。随着疫情防控形势不断变化，各项工作不断面临新情况新问题，防疫工作中的形式主义、官僚主义也呈现出复杂性、多样性、变异性的特点，因此，要破除疫情防控工作中的形式主义、官僚主义，重在监督，难在监督。各级纪检监察机关要加强调查研究，摸清和辨析形式主义和官僚主义在防疫工作中的新表现、新形态，坚持问题导向，突出“靶向治疗”，精准监督。

要突出监督重点，聚焦“关键少数”，加强对各级党委和政府落实中央决策部署情况、各级党政领导干部特别是主要领导干部在疫情防控中履职尽责情况的政治监督，推动切实提高政治站位，严格落实主体责任，加强统一领导、统一指挥、统一行动；紧盯“关键领域”，加强对卫生健康、市场监管、交通运输、物资调配、治安联防等疫情防控重要领域和重点环节的监督检查，充分发挥各派驻纪检监察组派驻监督的优势，督促各部门正确履行防控职责，真正提升工作效能。

要拓宽监督探头，将监督检查下沉覆盖到社区、街道、乡、镇、村等一线基层单位，对形式主义、官僚主义苗头性、倾向性问题早发现、早提醒，尤其对基层干部群众深恶痛绝的以文件落实文件、过度“留痕”“填表抗疫”“作秀式抗疫”等形式主义、官僚主义问题加强监督检查，确保各项决策部署在基层不走样、不缩水，保护群众利益不受侵害，保护基层干部的防疫工作积极性不受伤害。

要创新监督方式，结合疫情防控工作实际，探索采取专项检查、突击抽查、明察暗访、实地调研、互联网舆情分析等多种方式方法有效开展监督检查，既要通过监督发现问题，又要推动解决问题，有力支持配合各部门开展疫情防控工作。

破除疫情防控工作中的形式主义、官僚主义，纪检监察机关还要在执纪问责上下功夫，注意把握好以下几方面原则。

要坚持注重工作效率与确保办案质量相结合，对落实中央决策部署表态多调门高、行动少落实差的，对报喜不报忧、瞒报漏报的，对不服从统一指挥调度、阳奉阴违的，对落实 “应收尽收、应治尽治”等疫情防控措施不扎实不到位的，对脱离工作实际、加重基层负担的，一律速查速办，从严处理，以免贻误战机，酿成严重后果。

要坚持实事求是，充分考虑疫情防控的规律和要求，结合办案实际，灵活运用谈话、询问、查询、“面对面”初核等较为便捷的方式开展调查，力求既不增加党员干部的负担，又能快速查清事实、找出问题。

要坚持“三个区分开来”，精准运用监督执纪“四种形态”，尤其注重第一种形态的有效运用。疫情防控的特殊时期，对于党员干部在思想、工作、生活作风等方面的形式主义、官僚主义苗头性倾向性问题或者轻微违纪行为，未造成严重后果的，应通过有针对性的“咬耳扯袖”“红脸出汗”，去除“轻症”症状，及时防止病灶蔓延；对于因形式主义、官僚主义导致的严重违反党的纪律甚至构成职务违法职务犯罪的“重症”，则要猛药去疴，刮骨疗毒，惩戒威慑。

同时，还应将严肃执纪问责与鼓励保护干部积极性相结合，探索建立与疫情相适应的容错纠错机制，深入研判形式主义、官僚主义问题对防疫工作造成的客观危害后果，综合考虑主观态度、思想认识、平时表现、群众反响、社会舆论等多方面因素，精准定性量纪。

（作者系中国人民大学纪委办干部）

(责编：栗翘楚、孙阳)