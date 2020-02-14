财政部：安排疫情防控资金超800亿元 防控经费有保障

财政部部长助理欧文汉（中国网 郑亮摄）
人民网北京2月14日电（记者庄红韬）国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制今天下午举行新闻发布会。财政部部长助理欧文汉在会上介绍，截至2月13日，各级财政共安排疫情防控资金805.5亿元，实际支出410亿元。各地疫情防控经费是有保障的。
欧文汉表示，新冠肺炎疫情发生以来，财政部门坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，认真落实党中央、国务院决策部署，全力支持做好疫情防控有关工作。
一方面加大疫情防控经费保障力度。截至2月13日，各级财政共安排疫情防控资金805.5亿元，实际支出410亿元。同时，财政部专门下发通知，要求各级财政部门要把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，认真落实各项政策，做到经费保障工作，确保人民群众不因担心费用问题而不敢就诊，确保各地不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。各地疫情防控经费是有保障的。
另一方面，及时出台一系列财税支持政策措施，加强重点防控物资保障供应，强化医务人员激励保障，对受疫情影响的企业和个人给予税收优惠，支持加快恢复生产生活秩序。党中央、国务院十分关心战斗在阻击疫情第一线的医务工作人员，国家财政坚持将医务人员作为重点保障对象，会同有关部门及时出台一系列措施，不断加大资金和政策支持力度，推动进一步改善一线医务人员的工作条件，维护他们的身心健康，保障他们的合法权益。
当前，疫情防控工作到了最吃劲的关键阶段，各级财政部门将根据疫情发展态势和防控需要，继续做好经费、政策和物资保障工作，努力做到工作部署更细致、政策考虑更周全、资金安排更科学。
一是切实履行财政职能，调整优化支持结构。优先保障疫情防控经费需求，强化国库调度管理，按照急事急办、特事特办的原则，及时足额支付疫情防控资金，保障基层防控支出的需要。
二是认真落实已出台的各项财税支持政策，密切跟踪经费保障和政策的落实情况，强化监管，严肃纪律，及时发现并解决执行中存在的问题，确保财政资金用在刀刃上。
三是深入分析疫情对经济运行和财政收支的影响，积极做好政策储备，打好财税金融政策组合拳，助力加快恢复生产生活秩序。
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