人社部：将指导各地人社部门切实落实关爱医务人员举措

人力资源社会保障部副部长张义全（中国网 郑亮摄）

人民网北京2月14日电（任妍）国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制今天下午举行新闻发布会，介绍疫情防控最新进展、特别是关爱医务人员举措。

人力资源社会保障部副部长张义全在发布会上介绍，人力资源社会保障部门立足职能职责，在第一时间及时出台一系列的相关政策，支持一线疫情防控规律，特别是会同有关部门就保护关爱一线的医务人员、落实一线医务人员相关待遇、开展及时性的表彰奖励，还有疫情防控医疗机构紧急补充工作人员方面，采取了一系列的特殊措施。比如发放临时性的工作补助，核增一次性的绩效工资，依法认定工伤，开展及时性的表彰奖励，开辟工伤认定的绿色通道，及时落实相关待遇。

张义全表示，下一步，人社部将指导各地人社部门，把这些政策切实落实到位，最大限度发挥好政策的效能。更好的保护和关爱广大医护人员。为打赢疫情防控阻击战提供有力的保障。

(责编：任妍、孙阳)