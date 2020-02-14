各级财政支出259.4亿用于医疗设备和防护物资购置等

财政部部长助理欧文汉（中国网 郑亮摄）
人民网北京2月14日电（记者庄红韬）国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制今天下午举行新闻发布会。财政部部长助理欧文汉在会上介绍，截止到2月13日，各级财政用于医疗设备和防护物资购置、支持改善医疗卫生机构设施条件的支出，达到了259.4亿元。
欧文汉表示，疫情发生以来，广大医务人员积极响应党中央号召，不顾个人安危，迎难而上，英勇奋战在抗击疫情最前线，为保护人民生命安全和身体健康作出了重大的贡献。为体现党中央、国务院对一线医务工作者的关心关爱，保障好他们的权益，财政部、人社部等部门出台了多项政策措施。
一是着力改善医务人员工作生活条件。截止到2月13日，各级财政用于医疗设备和防护物资购置、支持改善医疗卫生机构设施条件的支出，达到了259.4亿元。
二是对医务人员临时性工作补助给予专门支持。对参加一线疫情防控的医务和防疫工作者，按照风险程度等因素，分别给予每人每天300元、200元补助，这个补助资金由中央财政全额负担。为了确保这项政策落实好，中央财政已经预拨了一部分资金，下一步将与地方据实结算。
三是全力保障医务和防疫人员其他待遇。像承担防治任务重、风险程度高的医疗卫生机构，核增不纳入基数的一次性绩效工资总量；对感染新冠肺炎的医务人员，给予工伤保险保障，并且开通工伤认定绿色通道，切实保障医务人员合法权益；对作出杰出贡献的医务团队和个人，及时进行表彰和奖励。同时，参与新冠肺炎疫情防治工作的防疫人员享受的卫生防疫津贴标准也有提高。
四是对参加疫情防控的医务人员，按照规定标准取得的临时性工作补助和奖金，免征个人所得税。
下一步，财政部将会同有关方面，加大工作力度，抓好政策落实，推动形成疫情防控的强大合力。
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