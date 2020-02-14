财政部：出台多项措施支持加大重点医疗物资的保供力度

财政部部长助理欧文汉（中国网 郑亮摄）

人民网北京2月14日电（记者庄红韬）国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制今天下午举行新闻发布会。财政部部长助理欧文汉在回答记者提问时表示，做好防控物资的供应工作，是打赢疫情防控阻击战的重要保障。按照党中央、国务院决策部署，各级财政部门大力支持设备和防护物资的购置。同时，在税费优惠、采购收储、贷款贴息等方面也密集出台了一系列支持措施。

有记者问，财政部门现在采取了哪些措施，支持加大重点医疗物资的保供力度。

欧文汉回答时介绍，在税费优惠方面，一是对疫情防控重点物资生产企业给予税费优惠，对这些企业为扩大产能新购置的相关设备，允许一次性计入成本费用，在缴纳企业所得税时予以扣除，鼓励重点企业扩大产能。二是对运输重点物资企业的相关收入免征增值税，促进防控物资及时运送。三是对相关的防疫药品、医疗器械，免收注册费，同时加大对药品和疫苗研发的支持。四是加大鼓励社会捐赠的税收优惠力度，将直接对医院的捐赠纳入享受优惠政策范围；取消税前扣除比例限制。对企业和个人捐赠给予所得税税前的全额扣除；免征货物捐赠的增值税、消费税等；对捐赠的相关进口物资免征进口环节税收。

在采购收储方面，一是实行政府兜底。在疫情防控期间，对企业多生产的重点医疗防控物资，比如医用N95口罩、医用防护服等，全部由政府兜底采购收储，解除企业生产的后顾之忧，鼓励重点企业保质保量增加紧缺医疗物资生产。二是简化程序，提高采购效率。对使用财政性资金采购疫情防控相关货物、工程和服务的，建立采购“绿色通道”，依法简化采购程序。同时，采购进口物资也不需要经过审批。

在贷款贴息方面，增加贴息资金规模，加大对重点保障企业专项贷款财政贴息的支持力度，按企业实际获得贷款利率的50%给予贴息，确保这些企业融资成本不高于1.6%，为企业扩大产能、保障供给提供动力。

欧文汉表示，下一步，财政部门我们将切实做好支持防疫物资生产供应的相关工作，为打赢疫情防控阻击战提供有力保障。

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