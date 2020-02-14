人社部：通过网上招聘，直接招聘工作人员到一线去

人力资源社会保障部副部长张义全（中国网 郑亮摄）

人民网北京2月14日电（任妍）国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制今天下午举行新闻发布会，介绍疫情防控最新进展、特别是关爱医务人员举措，介绍疫情防控最新进展、特别是关爱医务人员举措。

人力资源社会保障部副部长张义全介绍到，近期专门对一线医疗机构临时增补人员采取特殊措施。针对一些地区救治一线医护人员紧缺的问题，采取了简化程序、线上招聘的办法，通过线上面试、考察，直接招用、聘用。现在有四个省的十个市州，已经采用这种办法补充了工作人员，直接到一线工作。

张义全表示，下一步，人社部还会和财政部一起就出台的相关政策措施抓好落实，切实保障好广大医务人员的权益和待遇。对于一些地区目前存在的一线工作人员紧缺的状况，人力资源和社会保障部副部长张义全将通过网上招聘的方式，直接招聘工作人员到一线去。

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