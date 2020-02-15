2019年中国国际收支基本平衡

据新华社北京2月14日电 （记者刘开雄）国家外汇管理局14日公布了2019年四季度及全年国际收支平衡表初步数据。数据显示，2019年，我国国际收支保持基本平衡，经常账户呈现顺差，跨境资金流动平稳。

其中，2019年，经常账户顺差1775亿美元，与国内生产总值（GDP）之比为1.2%。其中，国际收支口径的货物贸易顺差4628亿美元，服务贸易逆差2614亿美元。

“总体来看，中国经济拥有足够的韧性和巨大的发展潜力，长期向好发展、高质量增长的趋势不会改变，全方位对外开放将持续推进，预计未来我国国际收支仍将继续呈现总体稳定、基本平衡的格局。”国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英说。

(责编：牛镛、岳弘彬)