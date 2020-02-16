各级财政疫情防控补助资金已经超过900亿元

本报北京2月15日电 （记者曲哲涵）根据党中央关于“加大资金投入，保障好各地疫情防控资金需要”的精神，经国务院批准，2月14日，财政部预拨2020年第二批新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金80亿元，支持各地开展疫情防控相关工作，其中对湖北省预拨35亿元。截至2月14日，各级财政已安排疫情防控补助资金901.5亿元，其中中央财政安排252.9亿元，为疫情防控提供了有力保障。

财政部此前通知强调，地方各级财政部门要按照本地党委和政府统一部署，按照特事特办、急事急办的原则，加快资金拨付使用，确保疫情防控资金及时到位。各省级财政部门要密切关注基层特别是困难地区的库款运行情况，对疫情防控支出有困难的，调度应急资金给予支持，坚决防止因经费保障不力影响疫情防控工作开展。要强化资金监管，任何地方和部门不得擅自截留、挤占、挪用或改变资金用途，真正发挥财政资金使用效益。

《 人民日报 》（ 2020年02月16日 01 版）

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