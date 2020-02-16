金融系统全力支持抗击疫情和恢复生产(国务院联防联控机制发布会)

银行业金融机构为抗击疫情提供信贷超过5300亿元

下一步将继续加大对复工复产的信贷保障和投放

本报北京2月15日电 （记者葛孟超）国务院联防联控机制15日召开新闻发布会。

中国人民银行相关负责人表示，央行强化现金供应和流通管理，切实保障现金使用安全。春节前人民银行紧急向武汉调拨新钞40亿元，加大对医院等疫情防控关键单位的现金供应。目前，全国支付清算、货币发行、征信系统等重要金融基础设施持续安全稳定运行。

“截至14日12时，银行业金融机构为抗击疫情提供的信贷支持金额超过5370亿元。”银保监会相关负责人说，下一步将继续加大对受困民营、小微企业扶持力度和重点领域复工复产的信贷保障和投放。

国家外汇管理局相关负责人表示，外汇局简化疫情防控所需物资的进口付汇、捐款收汇、资本项目收入支付、跨境融资等业务办理要求。“1月27日—2月12日，全国通过绿色通道办理业务1370笔，其中湖北地区有关物资进口付汇70笔，主要用于境外采购口罩、防护服及其生产原材料等。”

又电 （记者刘志强）“1月25日至2月14日，节后全国共发送旅客2.83亿人次、日均1348万人次，同比分别下降82.3%。”交通运输部相关负责人在国务院联防联控机制15日召开的新闻发布会上表示。会上，交通运输部和民航局等负责人重点介绍了公路水运和民航方面采取的防控措施。

《 人民日报 》（ 2020年02月16日 01 版）

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