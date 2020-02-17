支持企业，外汇政策“加力”(锐财经·一手抓防疫，一手促发展⑧)

企业急需从国外进口防疫物资，但尚未办理货物贸易企业名录登记，且未开立经常项目外汇账户，怎么办？日前，天津一家刚成立1个多月的贸易公司遇到了这样的问题。

特事特办、急事速办，国家外汇管理局天津市分局根据情况随即指导业务经办银行开启防疫物资采购的绿色通道，在1个小时内为企业办理了开户、人民币资金划转、购付汇等全流程业务，成功将4万多美元的防疫物资采购款汇出，并免除了全部手续费。近期，针对新冠肺炎疫情防控期间的各类外汇业务，国家外汇管理局推出多项政策措施，加大对重点行业和企业支持力度。

线上渠道办理业务超九成

“新冠肺炎疫情发生以来，国家外汇管理局切实采取有效措施，积极开展疫情防控工作，全力支持企业复工复产。”国家外汇管理局副局长宣昌能说。

对于疫情防控所需物资的进口付汇、捐款收汇、资本项目收入支付、跨境融资等业务，国家外汇管理局建立外汇政策绿色通道，简化业务办理要求。数据显示，1月27日-2月12日，全国通过绿色通道办理业务1370笔，其中湖北地区有关物资进口付汇70笔，主要用于境外采购口罩、防护服及其生产原材料等。

市场主体办理外汇业务，“网上办、预约办、邮寄办”等“非接触”方式提供了方便。目前，包括个人结售汇、银行卡境外交易、货物和服务贸易、外债登记等各主要外汇业务，均可通过“数字外管”互联网版业务系统办理。86%的外汇行政许可通过“国家外汇管理局政务服务网上办理系统”提交申请。1月27日-2月12日，系统受理许可申请479项，办结466项。

对于居民个人关注的外汇业务办理，国家外汇管理局明确，保障个人向境外汇缴学费等正常外汇业务需求，鼓励个人通过线上渠道“足不出户”办理业务。1月27日-2月12日，居民个人通过银行办理外汇业务91.5万笔，其中线上渠道办理外汇业务83万笔，占比由2019年的61%提高到91%。

便利跨境电子商务结算

企业复工复产，外汇政策还将在哪些方面提供支持？宣昌能介绍，对受疫情影响积压的贸易投资活动、企业复工复产过程中所需重点物资进口和产品出口以及重点防疫物资生产流通企业扩大供应所涉及的各类外汇业务，外汇局将指导银行特事特办、急事速办，简化办理流程，加速办理速度，支持贸易投资活动尽快恢复，加强对湖北，对重点行业和企业支持力度。

去年10月底，国家外汇管理局发布12项贸易投资便利化措施，包括扩大贸易外汇收支便利化试点、简化小微跨境电商企业货物贸易收支手续、优化货物贸易外汇业务报告方式等6项跨境贸易便利化措施，以及扩大资本项目收入支付便利化试点、改革企业外债登记管理、取消资本项目外汇账户开户数量限制等6项跨境投融资便利化措施。

“从实际效果来看，这些便利化措施推出以来，企业办理相关业务的时间和人力成本大幅降低，跨境贸易投融资更加便利，营商环境进一步优化，贸易投资和实体经济发展切实受益。”宣昌能说，下一步，结合当前疫情和复工复产实际需要，将继续加快深入推进12项便利化措施落地见效，突出做好受疫情影响严重的行业企业，尤其是民营企业、中小微企业相关工作。

为便利中小微企业跨境贸易投融资和外汇结算业务，宣昌能指出，将加强跨境金融区块链服务平台建设，缓解中小企业融资难、融资贵问题；同时，继续简化小微跨境电商企业货物贸易收支手续，进一步便利跨境电子商务结算，指导银行、支付机构凭交易电子信息为市场主体提供经常项下电子支付服务，进一步便利中小微企业跨境电商贸易结算。

国际收支能保持基本平衡

宣昌能指出，从这次疫情影响看，没有改变人民币汇率双向波动的总体格局，外汇市场供求延续基本平衡，说明我国外汇市场更加成熟，有助于跨境资本流动的平稳有序。

“疫情短期影响不会改变我国经济长期向好、高质量发展的基本面，国内营商环境将进一步改善，有助于稳定直接投资等中长期资本流入，预计直接投资总体延续顺差。”宣昌能说，总的来看，我国跨境资本流动仍然会以平稳运行为主。

“此外，经常账户有望保持小幅顺差。”宣昌能分析了四方面原因：我国制造业产业链完备，正在加速转型升级，相关产品的国际竞争力依然较强，中美达成第一阶段经贸协议，有助于两国经贸往来和增强全球贸易信心，将发挥稳定外贸进出口的作用；近年来我国服务贸易逆差总体稳定，体现了居民消费观念的转变以及国家软实力的提升，未来这一态势将会延续；我国对外投资结构持续优化，对外投资收益有所增多，投资收益状况有望逐步改善；目前我国储蓄率依然在40%以上，仍居全球前列，有助于经常账户收支维持在合理区间。

宣昌能指出，疫情的影响是暂时的、有限的，国际收支形势不会因为新冠肺炎疫情等短期影响而轻易发生改变，未来我国国际收支仍有基础、有条件延续基本平衡格局。

(责编：岳弘彬)