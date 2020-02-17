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促进贫困人口就业，加强农产品产销对接，各地各部门出台针对性举措

克服疫情影响 抓好脱贫攻坚（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

本报记者  顾仲阳  常  钦

2020年02月17日05:52  来源：人民网－人民日报
 

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　　今年我国要全面建成小康社会，脱贫攻坚是必须完成的硬任务。

　　精准施策，助力贫困劳动力有序返岗就业；加大农资供应，确保农业生产不受影响；畅通渠道，强化贫困地区农产品产销对接……近期，各地各部门陆续出台针对性举措，坚决打赢疫情防控阻击战和脱贫攻坚战。

　　

　　2月3日召开的中共中央政治局常务委员会会议指出，疫情严重的地区要集中精力抓好疫情防控工作，其他地区要在做好防控工作的同时统筹抓好改革发展稳定各项工作，特别是要抓好涉及决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务。

　　日前，国务院扶贫开发领导小组印发《关于做好新冠肺炎疫情防控期间脱贫攻坚工作的通知》，提出一手抓防疫防控，一手抓脱贫攻坚。各地各部门陆续出台针对性举措，坚决打赢疫情防控阻击战和脱贫攻坚战。

　　助力贫困户返程返岗、就近就业，保就业稳收入

　　根据国务院扶贫办的调度分析，当前疫情对贫困人口务工增收产生了一定影响。针对这一情况，《通知》强调，要解决贫困群众外出务工难题，按照“分批有序错峰”的要求，优先组织贫困劳动力返程返岗和外出务工。利用扶贫车间、公益岗位等，促进贫困人口就近就地就业。

　　各地结合实际，在做好疫情防控的同时，千方百计为贫困群众保就业、稳收入。

　　——精准施策，让贫困劳动力有序返岗就业。疫情发生以来，云南镇雄县把促进贫困劳动力转移输出作为重点工作，对县外务工的46.5万人监测分析，分类施策开展就业信息服务。采取“互联网+招聘”等途径，发布了5万个就业岗位招聘信息，达成就业意向2407人。针对群众出行难的问题，统一包车并安排医务人员全程护送，让务工人员安全出家门、进厂门。

　　——造更多“饭碗”，让贫困家庭能就业、稳收入。吉林省扶贫办副主任杨春霆介绍，吉林把促进贫困人口就业，稳定贫困家庭收入作为重要工作，其中安排公益特岗5000个，对受疫情影响无法外出务工的贫困劳动力、就业困难群体等，给予3至6个月的临时性兜底安置。海南开发镇村防疫消毒、社区巡查、卡点值守等疫情防控扶贫公益岗位，优先选聘受疫情影响的贫困家庭劳动力上岗，用工比例不低于60%。

　　——有序组织扶贫车间、扶贫企业复产。厦门市赴甘肃临夏回族自治州帮扶工作队领队邱武伟介绍，厦门已在临夏州开办216家扶贫车间，正筹备让一些有条件的扶贫车间转产防护服、口罩。河南西平县委书记聂晓光介绍，目前全县已有143家扶贫企业有序恢复生产，带动1437户贫困户就业。

　　针对性举措密集出台，确保农业生产不受影响，防止农产品积压

　　疫情发生后，一些地方农产品销售受到影响，疫情也给春耕备耕和农业生产带来了一定困难。《通知》提出，做好春耕备耕工作，组织做好种苗、农资供应，确保农业生产不受影响；强化贫困地区农产品产销对接，充分利用“互联网+”拓宽销售渠道，积极开展消费扶贫专项行动，切实防止农产品积压。

　　各地各部门各有关方面纷纷出实招、解难题。

　　——优供给，发展生产促增收。近日，国务院扶贫办召开全国扶贫办主任电视电话会议，提出围绕贫困户需要的生产资料，加大农资供应力度，确保农业生产不受影响，发展庭院经济和“菜篮子”等短平快产品，增加贫困群众收入。之前，国务院扶贫办、中国银保监会下发通知，受疫情影响还款困难的贫困户，扶贫小额信贷最长可延期6个月还款。

　　“疫情防控要抓紧，春耕生产也不能耽误！”四川南部县石河镇宝坪寺村第一书记何欣告诉记者，这段时间，村民们纷纷抢抓农时，戴着口罩开始春耕，村里适时引导暂时不能外出务工的贫困户，发展小养殖、小买卖、小作坊、小庭院“四小经济”。

　　——畅渠道，化解农产品销售难题。日前，农业农村部印发通知，要求做好疫情防控期间贫困地区农产品销售工作，提出了拓展销售渠道、畅通物流通道、促进网络销售等办法。

　　拼多多新农业农村研究院副院长狄拉克介绍，拼多多设置5亿元专项农产品补贴和每单2元的快递补贴，帮助解决疫情期间农产品产销对接问题。江苏省泗阳县发出“公益助农”行动倡议，发动各大媒体、各种媒介帮助销售农产品，仅全县城区居民每天线上购买的蔬菜就接近3万公斤。尚然农场朱政说：“‘泗阳政务’发布了我们的草莓信息后，不少公司联系订购，很多市民下单购买，现在草莓不愁卖了，‘公益助农’帮了我们大忙了。”

　　坚持如期全面脱贫不动摇，硬措施完成硬任务

　　今年我国要全面建成小康社会，脱贫攻坚是必须完成的硬任务。《通知》强调，坚持如期全面完成脱贫攻坚任务不动摇，工作总体安排部署不能变，决不能有缓一缓、等一等的思想。《通知》提出，疫情较重地区在符合疫情防控要求下，转变工作方式，充分利用信息化手段，积极稳妥推进脱贫攻坚各项重点工作。疫情较轻或没有疫情的地区，要将脱贫攻坚作为重要工作任务，在做好疫情防控前提下，抓紧向前推进。

　　当前，疫情防控期间，保证高质量打赢脱贫攻坚战有哪些硬措施和重点工作？《通知》做出了明确部署，全国扶贫办主任电视电话会议进行了安排，各地相继推出针对性政策举措，确保脱贫硬任务如期完成。

　　——做好脱贫攻坚挂牌督战。国务院扶贫开发领导小组日前印发《关于开展挂牌督战工作的指导意见》，对2019年底全国未摘帽的52个贫困县，以及贫困人口超过1000人和贫困发生率超过10%的共1113个贫困村进行挂牌督战，及时解决制约完成脱贫攻坚任务的突出问题，确保贫困人口如期脱贫、贫困县全部摘帽。

　　——查漏补缺补齐短板。《通知》要求，紧盯重点地区和重点问题，尽快补齐短板，抓紧完成剩余脱贫任务，不留死角。抓好脱贫攻坚问题排查发现问题整改工作，不等不拖。江西省赣州市赣县区委书记胡晓平介绍，赣县将对表脱贫指标，围绕脱贫成效普查中发现的问题，进一步查缺补漏，精准打好住房、出行、饮水、就医等方面存在问题的“歼灭战”。

　　——加强易地扶贫搬迁后续帮扶工作。甘肃省印发实施《易地扶贫搬迁巩固提升行动方案》，从补齐大型安置区配套设施短板、切实解决搬迁群众就业问题等方面，提出了2020年推进举措。“坚持‘挪穷窝’与‘拔穷根’并举，才能搬得出稳得住能致富。”四川省巴中市巴州区扶贫开发局局长周永红介绍，通过引进业主、培育新型经营主体带动贫困户发展产业、组织劳务输出、安排就近就业等方式，让全区9256户易地扶贫搬迁户，户户有增收门路，持续稳定增收。

　　——建立机制防止返贫。《通知》要求，对存在返贫致贫风险的脱贫人口和边缘人口进行动态监测，及时将返贫人口和新发生贫困人口纳入帮扶范围，采取措施防止返贫和新的致贫。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月17日 11 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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