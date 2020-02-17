健全乡村治理 维护农村稳定（政策解读·聚焦中央一号文件④）

乡村治理是国家治理的基石。确保农村社会和谐稳定，是全面建成小康社会的重要保障。习近平总书记指出，要夯实乡村治理这个根基。

今年中央一号文件对加强农村基层治理全面部署，就是要加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，更好维护农村社会和谐稳定。

让农村基层党组织全面进步、全面过硬

“村看村、户看户、农民看支部”。农村基层党组织是党在农村全部工作和战斗力的基础，必须把农村基层党组织建成坚强的战斗堡垒。

如何提升基层党组织战斗力？一号文件提出，要认真落实《中国共产党农村基层组织工作条例》，组织群众发展乡村产业，增强集体经济实力，带领群众共同致富；动员群众参与乡村治理，增强主人翁意识，维护农村和谐稳定；教育引导群众革除陈规陋习，弘扬公序良俗，培育文明乡风；密切联系群众，提高服务群众能力，把群众紧密团结在党的周围，筑牢党在农村的执政基础。要着力加强一系列制度建设，全面落实村党组织书记县级党委备案管理制度，建立村“两委”成员县级联审常态化机制；建立健全村务监督机制，全面落实“四议两公开”；加强村级组织运转经费保障，健全激励村干部干事创业机制。

针对有的农村基层党组织领导作用被弱化、虚化等现象，一号文件提出要持续整顿软弱涣散村党组织，发挥党组织在农村各种组织中的领导作用，选优配强乡镇领导班子特别是乡镇党委书记，推动农村基层党组织全面进步、全面过硬。

县乡村联动，更多资源下沉，提高乡村治理效能

好政策关键在落实。为提高乡村治理效能，一号文件提出要健全乡村治理工作体系，明确了县乡村三级各自的职能定位和工作重点。

县级是“一线指挥部”，不论是贯彻落实“三农”工作任务，还是化解农村各类矛盾问题，县级都是最关键的环节。要加强统筹谋划，落实领导责任，强化大抓基层的工作导向，增强群众工作本领。一号文件提出要建立县级领导干部和县直部门主要负责人包村制度。

乡镇是为农服务中心，是面向农村、服务农民的区域中心。一号文件提出要充实乡镇在农村人居环境整治、宅基地管理、集体资产管理、民生保障、社会服务等方面的工作力量，为农民提供基本的公共服务和比较完备的生产生活服务，使乡镇成为带动乡村发展的龙头。

行政村是基本治理单元，是村民自治的主要载体。一号文件提出要强化自我管理、自我服务、自我教育、自我监督，健全基层民主制度，完善村规民约，推进村民自治制度化、规范化、程序化。

通过县乡村联动，推动更多资源下沉到乡镇和村，全面提高乡村治理效能。

深入推进平安乡村建设，确保农村社会和谐稳定

农村社会稳，国家大局就能稳。当前我国经济社会运行总体平稳，但国内外风险挑战明显增多，迫切需要稳住“三农”这块“压舱石”，为做好全局工作赢得主动权。

如何最大限度减少农村不和谐、不稳定的因素？必须着眼根本，持续整治侵害农民利益的行为，及时妥善处理农民群众合理诉求，妥善化解基层矛盾纠纷。一号文件强调要畅通农民利益诉求表达渠道，维护好农民群众的合法权益。推行领导干部特别是市县领导干部定期下基层接访制度，积极化解信访积案；组织开展“一村一法律顾问”等形式多样的法律服务；坚持和发展新时代“枫桥经验”，做到小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交。

为更好维护农村社会和谐稳定，一号文件提出要深入推进平安乡村建设。当前，扫黑除恶专项斗争持续向纵深推进，下一步要聚焦重点，严厉打击非法侵占农村集体资产、扶贫惠农资金和侵犯农村妇女儿童人身权利等违法犯罪行为。要推进反腐败斗争和基层“拍蝇”，建立防范和整治“村霸”长效机制，提高农村居民的安全感。针对农村各类安全隐患仍然不少、一些农村地区假冒伪劣食品泛滥等现象，要全面排查整治农村各类安全隐患，推行网格化管理和服务，开展农村假冒伪劣食品治理行动，全面防范和化解农村不稳定因素。

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 11 版）

(责编：马昌、岳弘彬)