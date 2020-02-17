人民网>>财经

健全乡村治理 维护农村稳定（政策解读·聚焦中央一号文件④）

解读人：中央一号文件起草组成员 何予平 李冠佑 刘 洋 申相磊  采访人：本报记者 顾仲阳

2020年02月17日05:52  来源：人民网－人民日报
 

　　乡村治理是国家治理的基石。确保农村社会和谐稳定，是全面建成小康社会的重要保障。习近平总书记指出，要夯实乡村治理这个根基。

　　今年中央一号文件对加强农村基层治理全面部署，就是要加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，更好维护农村社会和谐稳定。

　　让农村基层党组织全面进步、全面过硬

　　“村看村、户看户、农民看支部”。农村基层党组织是党在农村全部工作和战斗力的基础，必须把农村基层党组织建成坚强的战斗堡垒。

　　如何提升基层党组织战斗力？一号文件提出，要认真落实《中国共产党农村基层组织工作条例》，组织群众发展乡村产业，增强集体经济实力，带领群众共同致富；动员群众参与乡村治理，增强主人翁意识，维护农村和谐稳定；教育引导群众革除陈规陋习，弘扬公序良俗，培育文明乡风；密切联系群众，提高服务群众能力，把群众紧密团结在党的周围，筑牢党在农村的执政基础。要着力加强一系列制度建设，全面落实村党组织书记县级党委备案管理制度，建立村“两委”成员县级联审常态化机制；建立健全村务监督机制，全面落实“四议两公开”；加强村级组织运转经费保障，健全激励村干部干事创业机制。

　　针对有的农村基层党组织领导作用被弱化、虚化等现象，一号文件提出要持续整顿软弱涣散村党组织，发挥党组织在农村各种组织中的领导作用，选优配强乡镇领导班子特别是乡镇党委书记，推动农村基层党组织全面进步、全面过硬。

　　县乡村联动，更多资源下沉，提高乡村治理效能

　　好政策关键在落实。为提高乡村治理效能，一号文件提出要健全乡村治理工作体系，明确了县乡村三级各自的职能定位和工作重点。

　　县级是“一线指挥部”，不论是贯彻落实“三农”工作任务，还是化解农村各类矛盾问题，县级都是最关键的环节。要加强统筹谋划，落实领导责任，强化大抓基层的工作导向，增强群众工作本领。一号文件提出要建立县级领导干部和县直部门主要负责人包村制度。

　　乡镇是为农服务中心，是面向农村、服务农民的区域中心。一号文件提出要充实乡镇在农村人居环境整治、宅基地管理、集体资产管理、民生保障、社会服务等方面的工作力量，为农民提供基本的公共服务和比较完备的生产生活服务，使乡镇成为带动乡村发展的龙头。

　　行政村是基本治理单元，是村民自治的主要载体。一号文件提出要强化自我管理、自我服务、自我教育、自我监督，健全基层民主制度，完善村规民约，推进村民自治制度化、规范化、程序化。

　　通过县乡村联动，推动更多资源下沉到乡镇和村，全面提高乡村治理效能。

　　深入推进平安乡村建设，确保农村社会和谐稳定

　　农村社会稳，国家大局就能稳。当前我国经济社会运行总体平稳，但国内外风险挑战明显增多，迫切需要稳住“三农”这块“压舱石”，为做好全局工作赢得主动权。

　　如何最大限度减少农村不和谐、不稳定的因素？必须着眼根本，持续整治侵害农民利益的行为，及时妥善处理农民群众合理诉求，妥善化解基层矛盾纠纷。一号文件强调要畅通农民利益诉求表达渠道，维护好农民群众的合法权益。推行领导干部特别是市县领导干部定期下基层接访制度，积极化解信访积案；组织开展“一村一法律顾问”等形式多样的法律服务；坚持和发展新时代“枫桥经验”，做到小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交。

　　为更好维护农村社会和谐稳定，一号文件提出要深入推进平安乡村建设。当前，扫黑除恶专项斗争持续向纵深推进，下一步要聚焦重点，严厉打击非法侵占农村集体资产、扶贫惠农资金和侵犯农村妇女儿童人身权利等违法犯罪行为。要推进反腐败斗争和基层“拍蝇”，建立防范和整治“村霸”长效机制，提高农村居民的安全感。针对农村各类安全隐患仍然不少、一些农村地区假冒伪劣食品泛滥等现象，要全面排查整治农村各类安全隐患，推行网格化管理和服务，开展农村假冒伪劣食品治理行动，全面防范和化解农村不稳定因素。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月17日 11 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved