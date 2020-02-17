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防控疫情 错峰返岗 主动帮扶

兰州新区九成企业已复工

本报记者  董洪亮  王锦涛

2020年02月17日05:52  来源：人民网－人民日报
 

　　“正月初五，新区干部职工错峰返岗，企业尽快做好复工复产准备。”接到兰州新区的通知，康鹏威耳化工有限公司总经理葛黎明有些犹豫，正是疫情期间，存在风险。

　　“我们共同进行摸底，帮助你们做好人员到岗登记、隔离观察、健康监测，确保人员返程有序可控。”兰州新区秦川园区管委会主任王洋承诺说。没过几天，园区便为这家企业送来了口罩、消毒水、红外体温计等紧急医用防护物资，而且告诉葛黎明，园区将安排专人加班加点办理各个企业紧急资金业务，并协调供应商为企业隔离人员上门配送食材及日常生活用品。“这可为我们企业复工复产吃下了定心丸。”葛黎明说，也让职工能够安心投入工作。

　　抓好复工复产工作，兰州新区是有信心的。“新冠肺炎疫情发生后，兰州新区就第一时间向中川国际机场配备医务人员和防护消毒物资，精细筛查过往旅客，对来区人员主动提供防护用品，分类筛查，区分隔离，并运用网格化管理，严查严堵疫源。”兰州新区党工委副书记、管委会主任、新冠肺炎疫情联防联控领导小组组长李东新说，截至目前，新区没有一例确诊或疑似病例。

　　“在全力做好疫情防控的同时，兰州新区积极动员，并协调解决企业融资、市场、原料和防护物资问题，帮助恢复供应链、补齐产业链。”兰州市委常委、兰州新区党工委书记、新冠肺炎疫情联防联控领导小组组长杨建忠说，截至目前，兰州新区已有50多家企业满负荷生产，90%的工业企业恢复正常生产，70%的施工单位已复工。

　　疫情防控关乎生命，复工复产关系生计。“所以，要把疫情影响降到最小，尽早发挥国家级新区经济增长极作用。”杨建忠说，兰州新区精准施策，统筹制定分类分批复工复产方案，建立重点企业派驻联络员制度，及时协调解决机器、用工、资金不足等问题。各部门主动对接省内高速公路、检疫卡口，对未接触疫源的车辆，开辟企业运输绿色通道，对运输原料、设备、产品一次性消毒检疫。在甘肃德福新材料有限公司生产车间内，各项生产正在有序进行，工人们正忙着对铜原料进行电解后再加工。“我们已经恢复了70%产能。”公司董事长韦诗彬说。

　　复工复产，生活保障是关键。兰州新区主动联系食品经营、餐饮服务、果蔬肉蛋等各类经营单位，提供免费配送服务。“我们利用现有的一座库容3000立方米的冷库，收购周边菜农新鲜蔬菜。”秦川商贸物流公司协助负责人闫沛全说，同时，从新区农业企业调运不同品种蔬菜，不断丰富各行业单位食堂的供应。

　　此外，兰州新区充分发挥辖区内生物医药产业的优势，特事特办、好事办好，积极生产抗击疫情的医疗物资。目前，多家企业获得疫情期间酒精生产许可，已生产75%酒精1000多吨并投放市场。“甘肃首条医用口罩生产线，也已在兰州新区开建。”杨建忠说。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月17日 11 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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