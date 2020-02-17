点对点包车 接返岗员工

2月14日晚，载着浙江一家公司25名员工的大巴，从云南出发历经两天长途跋涉到达申嘉湖高速和平收费站，随后医务人员逐一为返岗人员进行体温测量、消毒、身份核对并送上鲜花。

近日，浙江省湖州市长兴县交通运管部门通过跨省市客运包车为当地企业“点对点”接送外来务工人员返企复工。外来务工人员在经过身份核对、健康体检、人员建档后进行为期14天的隔离观察，待解除隔离后返岗工作。截至目前，长兴交通运管部门已派出15辆车到云南、河南等地，点对点接返岗员工，做到防疫复工两不误。

吴 拯摄（影像中国）

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 11 版）

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