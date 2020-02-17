本报济南2月16日电 （记者潘俊强）在抓好疫情防控的同时，有序做好复工复产工作。记者从青岛城阳区获悉：全区92%以上的规模以上工业企业如期复工，其他行业企业也稳步有序实现复工。

在疫情防控的关键时期，城阳区出台了6类企业复工指导意见，明确了企业复工应该达到的基本条件、申请材料和流程。城阳区还明确要求做好建立返岗人员疫情核查和健全企业疫情防控工作体系等7项重点工作。

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 11 版）

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