中国铁建 担责任抓防控促生产

“一方有难，八方支援”。中国铁建积极履行央企责任，先后派出7批次1200余人参与武汉火神山医院和4家“方舱医院”建设，着力抓防控促生产。

1月30日深夜，中铁十一局接到紧急通知，火神山医院急需支援。该局连夜调配组织近百名专业人员，抽调集装箱、柴油发电机作为应急物资送至施工现场。经过近30个小时的连续奋战，共完成钢结构立柱55根、立柱围栏钢管2圈等增援任务。2月3日晚，武汉决定连夜抢建“方舱医院”，中铁十一局、中铁十四局两家单位又在最短时间内抽调300余人的应急支援队伍，先后参与4家“方舱医院”建设，完成近2300多张病床铺设和隔板安装、临电安装等任务。

在落实好各项防控措施的同时，中国铁建安全有序推进复工复产。

2月10日，复工首日，在铁建重工长沙第一产业园内，一台盾构机打包装车即将发往土耳其参与当地施工。“我们优先保障海外项目和紧急项目复工，后续根据疫情防控情况分阶段有序推进复工复产。”铁建重工掘进机总厂副总经理孙强说，复工班组严格执行防控要求，人员一天两次检测体温，生产区域一天两次消毒，各车间机器轰鸣、生产有序，呈现出一派繁忙景象。

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 11 版）

(责编：马昌、岳弘彬)