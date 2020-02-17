万事网联银行卡清算机构筹备申请获批
本报电 中国人民银行日前会同中国银行保险监督管理委员会审查通过“万事网联信息技术（北京）有限公司”（以下简称万事网联公司）提交的银行卡清算机构筹备申请。万事网联公司是万事达卡公司在我国境内发起设立的合资公司，作为市场主体申请筹备银行卡清算机构、运营万事达卡品牌。
央行有关负责人表示，银行卡市场开放是我国金融业开放的重要组成部分，有利于推动我国支付清算服务更加开放化、国际化发展，为产业各方提供多元化和差异化的服务。批准万事网联公司银行卡清算机构筹备申请，是我国扩大金融业对外开放、深化金融供给侧改革的又一具体反映。
（葛孟超）
兴业银行“智慧医疗”提供线上诊疗服务
本报电 兴业银行近日依托智慧医疗技术，联合部分主流互联网医院服务商推出“智慧医疗”线上诊疗服务，向大众提供专业的在线咨询等服务。据介绍，该产品上线周期短、远程实施、简单易用，能够满足疫情防控前线医疗机构的迫切需求。截至目前，兴业银行“智慧医疗”线上诊疗服务已覆盖15个省市、约50家医疗机构。
（欧阳洁）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】