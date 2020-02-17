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财经短波

2020年02月17日05:55  来源：人民网－人民日报
 

　　万事网联银行卡清算机构筹备申请获批

　　本报电 中国人民银行日前会同中国银行保险监督管理委员会审查通过“万事网联信息技术（北京）有限公司”（以下简称万事网联公司）提交的银行卡清算机构筹备申请。万事网联公司是万事达卡公司在我国境内发起设立的合资公司，作为市场主体申请筹备银行卡清算机构、运营万事达卡品牌。

　　央行有关负责人表示，银行卡市场开放是我国金融业开放的重要组成部分，有利于推动我国支付清算服务更加开放化、国际化发展，为产业各方提供多元化和差异化的服务。批准万事网联公司银行卡清算机构筹备申请，是我国扩大金融业对外开放、深化金融供给侧改革的又一具体反映。 

　　（葛孟超）

　　

　　兴业银行“智慧医疗”提供线上诊疗服务

　　本报电 兴业银行近日依托智慧医疗技术，联合部分主流互联网医院服务商推出“智慧医疗”线上诊疗服务，向大众提供专业的在线咨询等服务。据介绍，该产品上线周期短、远程实施、简单易用，能够满足疫情防控前线医疗机构的迫切需求。截至目前，兴业银行“智慧医疗”线上诊疗服务已覆盖15个省市、约50家医疗机构。 

　　（欧阳洁）


　　《 人民日报 》（ 2020年02月17日 18 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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