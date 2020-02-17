办税不见面  服务不打折

“节后复工第一天，刚打开电子税务局申报缴税，我就看到了北京石景山区税务局发给我们申报纳税的延期提醒以及增值税优惠政策，这样的网络式办税服务真是及时又高效。”北京创业公社投资发展有限公司财务负责人李燕说。

日前，国家税务总局北京市税务局一手抓实疫情防控，一手抓好纳税缴费服务，确保企业及时享受税收优惠政策支持，努力拓展“非接触式”办税覆盖面，有效助力疫情防控和企业复产扩能。

税收优惠齐发力，助力企业复工复产

“各项税收优惠政策及时发布，让公司在生产经营、抗击疫情时充满底气。”北京万东医疗科技股份有限公司财务经理杨征告诉记者，在税务部门帮助下，公司预计可申报增值税增量留抵退税150余万元，极大缓解了公司的现金流压力。同时员工还能享受到“医药防护用品免征个人所得税”等政策，可以没有后顾之忧地投入到生产经营工作当中。

由于能灵活地在病床间移动，万东医疗生产的移动DR设备成为隔离区、ICU、急诊室给患者进行肺部拍摄诊断的重要医疗设备。为了保障充足供应，公司启动应急预案，迅速形成一条生产、包装、运输、安装调试的高效服务链，目前DR设备已经在疫情严重地区的医院中大量使用。

近期，北京税务部门认真落实国家推出的一系列针对性强、含金量高的税收优惠政策，聚焦疫情防控关键领域和重点行业，及时调整税收管理措施、积极优化纳税服务，多举措助力疫情防控和企业复产扩能。

万东医疗所在的北京市朝阳区，税务部门全面落实自主免税申报，减少审批流程，同时针对疫情防控重点物资保障企业设置绿色通道，安排专项窗口、专职人员为企业答疑解惑。

税务事网上办，纳税轻松又安全

为及时将抗击疫情需要的物资发往全国各地，王京所在的北京凯因科技股份有限公司春节假期就开始紧急生产。

由于业务量激增，发票所剩不多，王京抱着试一试的想法，通过北京市电子税务局的“票e送”提交了发票领用申请。出人意料的是，第二天发票就准时送到了公司。“不见面服务”让办税轻松又安全。

面对疫情带来的生产生活不便，北京市税务局提出“税务事网上办”，大力推广电子税务局、手机APP等网络办税平台，为纳税人和缴费人送上了更安全的纳税服务新体验。2月征期全市已申报户的网上申报率达99.94%，网上和自助机申领发票比例达95%以上，“不见面服务”已成为办税的主流标配。

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 18 版）

(责编：马昌、岳弘彬)