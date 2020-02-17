重大工程渐次复工 全力打赢“十三五”收官战

从广东珠江口的深（圳）中（山）通道项目，到四川云南交界处金沙江上的乌东德水电站工程，从轨道交通、能源项目，到农田水利，在抗击新冠肺炎疫情中，全国各地“十三五”重大工程和项目渐次复工，以时不我待的紧迫感加快推进。

2月12日，中共中央政治局常务委员会召开会议。习近平总书记主持会议并发表重要讲话强调，各级党委和政府要按照党中央决策部署，突出重点、统筹兼顾，分类指导、分区施策，切实把各项工作抓实、抓细、抓落地，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，努力实现今年经济社会发展目标任务。

在党中央集中统一领导下，疫情防控工作取得积极成效，减轻疫情影响的一系列政策措施正在落地起效。

在全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，为确保打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，努力把疫情影响降到最低，确保圆满实现全年经济社会发展目标任务，全国上下正凝聚起众志成城抗疫情、迎难而上稳经济的坚定意志和强大力量。

迎难而上 重大工程渐次复工

2月16日，广东珠江口深中通道复工的第六天。这个世界级超大“隧、岛、桥”集群工程，预计2月底前全线复工建设，返工总人数将达6211人。

在四川云南交界处的金沙江上，中国第四、世界第七大水电站——三峡集团乌东德水电站工程也正在紧张施工中，这是实施“西电东送”战略的骨干电源、促进国家能源结构调整和节能减排的重大清洁能源工程。

三峡集团乌东德工程建设部主任、党委副书记杨宗立介绍，新冠肺炎疫情发生后，乌东德水电站工程建设也面临严峻考验。三峡集团周密安排部署疫情防控和工程建设，在保障施工作业人员生命安全和身心健康的前提下，紧盯安全准点发电的目标，全力推进春节期间连续施工，工程建设安全有序。

2月13日，乌东德水电站再传捷报：工程左岸地下电站5号机组转子吊装成功，标志着5号机组安装全面进入总装阶段。按计划，电站首批机组将于2020年5月完成总装及无水调试，6月开始试运行，7月正式投产发电，2021年全部机组投产发电。

还有更多地方正以时不我待的紧迫感，抓住春节后施工的黄金季节，加大新投资项目开工力度，积极推进在建项目。

春节刚过，国家重大项目——大藤峡水利枢纽工程施工现场一片紧张繁忙的景象。近百台大型机械设备加紧施工，正在加高培厚挡水围堰。春节期间，大藤峡2000名建设者奋战在工地，按期完成了二期主体工程爆破开挖和首仓混凝土浇筑等关键节点目标。截至2月12日，1000余名回家过年的建设者陆续返岗。

在华北平原，雄安新区首批21个重点项目2月10日复工，当天预计进场2000人。首批复工项目主要包括6个春节期间持续开工未停工项目和15个复工项目。预计到2月底进场6000余名复工人员。

众志成城 抗疫情稳经济两手抓

2月12日召开的中共中央政治局常务委员会会议强调，今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。各级党委和政府要努力把新冠肺炎疫情影响降到最低，保持经济平稳运行和社会和谐稳定，努力实现党中央确定的各项目标任务。会议强调，统筹做好疫情防控和经济社会发展，既是一次大战，也是一次大考。

在党中央集中统一领导下，从部委到地方，将抓项目、稳投资作为稳定经济增长的关键举措，众志成城，积极行动，一系列政策措施正在落地起效。

围绕补短板、增后劲、促均衡、上水平，我国“十三五”规划纲要共提出165项重大工程和项目，主要围绕科技创新、结构升级、基础设施、生态环保、民生改善等五个方面。

其中，在交通基础设施建设领域，国家发展改革委日前表示，将对标“十三五”规划确定的任务目标，加快补齐交通基础设施短板。铁路方面，科学扎实推进川藏铁路规划建设，加快推进长江沿江高铁、沿海高铁等“八纵八横”高铁骨干通道项目和中西部铁路建设，积极支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点城市群、都市圈城际铁路、市域（郊）铁路规划建设，推进枢纽配套工程和铁路专用线等“最后一公里”项目建设。

2月8日交通运输部发布的通知提出，今年是“十三五”规划的收官之年，也是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。全面推进规划项目“应开尽开、能开快开”。结合“一带一路”建设等，提前启动一批服务国家重大战略实施、符合“十四五”规划方向、符合投资政策的建设项目，确保投资精准有效。

2020年要如期完成打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的目标，“三农”补短板和乡村振兴重大工程是关键一环。2月14日，农业农村部发展规划司发布2020年工作要点，要求对标对表“十三五”全国农业现代化规划的部署安排，逐项评估规划的主要目标、重点任务、重大工程项目等实施情况，确保如期完成。

“2020年要推动水利工程补短板再掀新高潮。”2020年全国水利工作会议提出，聚焦脱贫攻坚补短板，全面落实“十三五”水利扶贫专项规划和水利扶贫行动三年实施方案，持续改善贫困地区水利基础设施条件。

国有企业尤其是建筑施工类中央企业是推进重大工程建设的“主力军”。2月15日，国务院国资委召开建筑施工类中央企业复工复产工作视频会议。据悉，目前96家中央企业所属2万余户主要生产型子企业复工率已经达到81.6%。

国资委党委书记、主任郝鹏强调，率先推动重点重大工程项目复工复产，紧咬全年确定的目标任务，密切跟踪分析疫情对行业企业的影响，抓紧研究制定务实管用的应对措施，千方百计把疫情负面影响降到最低，预研预判疫情过后市场恢复性增长可能带来的机遇，为国民经济平稳健康发展作出更大贡献。

地方也纷纷对标“十三五”，细化收官之年的任务书、路径图。四川、海南等多地近期还召开专题会议，研究如何应对疫情对经济运行影响，确保围绕圆满完成“十三五”规划目标任务、决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚。

吉林提出，要发挥有效投资拉动作用，持续深入开展“项目建设年”和“三抓”“三早”活动；山东提出，狠抓重大基础设施建设。持续加大高铁、高速、机场等基础设施建设力度；安徽提出，稳定扩大有效投资，新开工亿元以上重点项目1800个以上、竣工700个以上。

坚定信心 打赢“十三五”收官战

“当前做好稳投资工作，首先要做好项目谋划和储备工作，加强项目可行性研究论证等前期工作。此外，有必要适度增加中央投资力度，比如进一步增加中央预算内投资规模。”国家发展改革委投资研究所体制政策研究室主任吴亚平对《经济参考报》记者表示。

他表示，要促进投资总量保持平稳较快增长，更重要的是要使有限的投资用在补短板、强弱项和惠民生的“刀刃”上，重点是基础设施和公共服务领域以及对下一步经济发展具有引领带动作用的高技术产业和新兴产业。

当前，全国上下正凝聚起众志成城抗疫情、迎难而上稳经济的坚定意志和强大力量。经略既张，宏图将举。方向既明，干劲倍增。

确保收官之年决胜成功，我们有现实支撑。在外有压力、内有挑战的形势下，2019年我国经济总量迈向100万亿元的新台阶，全年6.1%的经济增速在世界主要经济体中名列前茅，连续多年成为全球经济增长的主要动力源。

不少“十三五”重点工程已经率先完成。以脱贫攻坚战为例，2019年甘肃完成2.65万户“四类重点对象”危房改造、固强补弱和新筛查1.27万户的危改任务，全省“十三五”期间规划搬迁的49.9万建档立卡贫困人口基本实现搬迁入住；新疆“十三五”易地扶贫搬迁建设任务提前一年完成，40146户16.94万人喜迁新居。

交通建设方面，2019年提前完成“十三五”新改建农村公路100万公里、高铁营业里程3万公里等任务目标。我国已建成了世界上最现代化的铁路网和最发达的高铁网，去年底中国高铁运营里程突破3.5万公里。

确保收官之年决胜成功，我们有决心、有信心。新冠肺炎疫情这只“黑天鹅”的出现，会为实现全年经济社会发展目标带来困难和挑战。但客观、全面地看，疫情的冲击只是短期的、阶段性的，对生产要素供给和生产率都不会产生长期影响，我国经济发展健康稳定的基本面不会改变，支撑高质量发展的生产要素条件不会改变，长期稳中向好的总体势头不会改变。

经济韧性夯实必胜基础，制度优势提供必胜保障。我国是个大国，韧性强、潜力足、回旋余地大。我们有党的坚强领导和中国特色社会主义制度的显著优势，有改革开放以来积累的雄厚物质技术基础，有超大规模的市场优势和内需潜力，有庞大的人力资本和人才资源，全党全国坚定信心、同心同德，一定能战胜各种风险挑战。

只要我们坚定信心，不被问题和困难吓倒，尽最大努力降低疫情影响，就完全有信心、有能力、有把握实现今年经济社会发展目标任务，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

(责编：杨曦、庄红韬)