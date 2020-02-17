海关总署十项举措支持 外贸企业复工复产

外贸企业复工复产再迎政策支持。2月16日，海关总署出台10条措施，从加大支持力度，缓解企业经营困难；简化企业注册登记或备案手续；及时帮助企业，特别是中小微企业解决进出口中遇到的问题；指导企业规范管理，减少进出口报关差错等方面，支持外贸企业抓紧复工生产，促进外贸稳增长。

其中，在加快验放进口生产设备和原材料方面，将对企业生产急需进口的机器设备、原材料做到快速验放，如需实施查验的，提高机检比例，减少开箱检查。

在促进农产品、食品扩大进口方面，进一步增加农产品、食品准入国别和注册企业数量，增加进口品种。加快农产品、食品准入进程，压缩检疫审批时长，对符合要求的申请随报随批。在重点口岸开辟农产品、食品进口绿色通道，实行24小时预约通关；需现场检查的，无需企业书面申请，现场即可安排优先实施检查，未见异常的快速放行；发现疑似病虫害特征需送实验室检测的，优先安排检测。

在支持企业扩大出口方面，将优化出口前监管，提供便捷出证服务，有针对性地做好出口货物检疫证书、处理证书、原产地证、卫生证书等出具工作。加快出口备案企业审批流程。加强对企业进行国外技术贸易措施专项培训，为企业顺利出口提供支持。

在简化加工贸易延期办理手续方面，加工贸易企业（含海关特殊监管区域内企业）因延迟复工造成加工贸易手（账）册超期核销的，深加工结转、内销征税等各类申报业务超过规定时限的，主管海关凭企业说明办理延期手续，企业事后补交有关材料。

(责编：杨曦、庄红韬)