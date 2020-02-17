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火线上并肩 中国民营医院抗击疫情不缺席

2020年02月17日10:49  来源：中国新闻网
 
原标题：火线上并肩 中国民营医院抗击疫情不缺席

在今次疫情大考面前，中国民营医院没有缺席。防护服下、口罩后面，广大民营医院医护人士与其他医务工作者并肩上火线，站在抗疫阻击战的第一线。

2月14日，泰康保险集团投资的武汉泰康同济医院正式揭牌。中新社发 钟欣 摄

1月23日，复星医疗集团旗下武汉济和医院挂牌“武汉市蔡甸区感染性疾病病区”，成为发热患者集中救治定点医院。当天，复星医疗紧急动员，从多家成员医院抽调力量成立10人医疗专家组待命支援。

复星医疗集团总裁陈玉卿16日接受中新社记者采访时介绍，截至2月13日，复星医疗各成员医院从全国各地派出130名医护人员支援一线，其中有50名医护人员驰援武汉；旗下武汉济和医院和佛山禅城中心医院被列为当地定点医院后，近500名医护人员放弃春节假期，坚守一线。

陈玉卿表示，2月6日至13日，佛山禅城中心医院共派出5批19人的支援湖北医疗队，支援武汉济和医院、武汉协和医院西院区、武汉客厅方舱医院等疫情一线；徐州矿务集团总医院派出2批次共21名医护人员跟随徐州医疗队支援武汉，整建制接管武汉市第一人民医院的一个病区。

泰康保险集团投资同样积极投身抗击疫情的战斗中。2月14日，该集团投资的武汉泰康同济医院正式揭牌。当天，到武汉支援的军队医务人员进入隔离病房，逐步接管已经住院治疗的新冠肺炎患者。

经泰康多次请战，2月8日，武汉市防控指挥部决定将泰康同济医院作为“新型肺炎确诊病例治疗点”，开始收治患者。军队14日进驻后，该院将提供后勤及物资保障，包括加紧各类基础设施工程推进、设备维护、生活保障等，配合军队医护人员开展各项救治工作。

泰康保险集团董事长陈东升表示，危难当头，匹夫有责，泰康已经发动一切力量，调动所有资源筹集物资，做最坚强的后盾。

1月28日，武汉济和医院的医护人员合影。中新社发 钟欣 摄

同时，全国各地的民营医院投入到疫情防控工作中。1月29日，22岁的伊犁爱尔眼科医院护士加依娜收到医院通知，需要调集志愿者协助防疫。她第一时间报名，立即从新疆生产建设兵团4师70团的家中出发，赶回伊宁市。

没有客车运营，加依娜在寒风中骑行3个小时。“脸有点疼。”加依娜说，“当时顾不上寒冷，我只想快点。到了伊宁市才发现，脸已经冻伤了。希望战疫早日胜利，大家都平安归来。”

2月9日，爱尔眼科从武汉调派20名护理人员驰援湖北省委党校方舱医院，从接到通知到出发，他们只用了6个小时。截至10日，各地爱尔医院抽调医护工作者逾千人抗击疫情。

目前，爱尔眼科集团及各地医院已为抗击疫情累计捐款超过2500万元人民币。爱尔眼科董事长陈邦表示，“国家是爱尔的坚强后盾，我们坚信没有一个冬天不可逾越，没有一场疫情不可战胜”。

2月3日，西安国际医学中心医院212名医护人员出发，驰援武汉第八医院(卓尔长江应急医院)。在武汉抗击疫情一线，该院医护人员李晶度过了36岁生日，她说，最好的礼物，是患者病情好转后竖起的大拇指。

该院胸科医院院长吴昌归教授说，“我是呼吸内科的老医生。现在国家处于危难的时候，我理应要奔赴前线。我的学生、同事、战友都战斗在防疫的最前沿，我要和他们在一起，用血肉之躯为百姓筑起一道健康屏障。”（王捷先 邢利宇）

(责编：任妍、杨曦)
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