复工复产政策护航 企业对发展前景有信心

近日，全国复工复产陆续开启。疫情当前，如何积极、科学、有序推进复工复产，最大限度地降低疫情对生产经营的影响，不仅考验企事业单位自身的“硬实力”，更对政府政策如何发力提出了新的要求。

针对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，连日来，各部委、各地方出台了一系列支持企业复工复产、促进经济稳定运行的政策措施，从宏观政策层面持续关注微观主体的“获得感”。

多家企事业单位在接受人民网记者采访时表示，虽然疫情给企业正常运转和生产经营造成了实际困难，但在国家政策保驾护航下，企业对下一步的发展前景有信心。

减轻负担 给实惠

“国家政策给了我们实实在在的帮助”

“目前最大的困难是大部分区外人员难以回岗，回来还要进行14天的隔离”，吴江桑尚丝绸有限公司总经理黄秋停对记者表示，受疫情影响，员工难以及时到位，对部分外贸订单的生产及交付造成了很大影响。同时，线上的销售跟物流息息相关，实体店的租金及员工工资支付也给企业造成很大负担。

2月12日召开的中共中央政治局常务委员会会议指出，要加大宏观政策调节力度，针对疫情带来的影响，研究制定相应政策措施。

一手抓防控疫情，一手抓复工复产，如何让二者有机衔接，首先要解决企业面临的实际困难，“减税降费”是关键办法。

黄秋停介绍，苏州吴江区出台了面对疫情针对中小企业的十八条政策支持，其中包含房租的减免、税费的减免、缓缴社保、加强外贸支持等。“这些政策给了我们实实在在的帮助，为我们战胜困难提供了支持和信心。”黄秋停表示。

事实上，吴江桑尚面临的问题代表了很多正在或等待复工复产企业的现实处境：一方面由于疫情防控的要求，人员流动受到限制；另一方面，企业运转所必须的资金、物流等也存在困难。

新冠疫情爆发后，党和国家高度重视。国家相关部委和地方政府纷纷出台政策措施，从切实减轻企业负担的角度，为各地企业复工复产提供支持和帮助。

2月9日，工业和信息化部印发《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情帮助中小企业复工复产共渡难关有关工作的通知》，明确将采取全力保障企业有序复工复产、进一步加强对中小企业的财政扶持、进一步加强对中小企业的金融扶持、进一步加强对中小企业的创新支持、进一步加强对中小企业的公共服务、进一步加强统筹协调等六方面20条措施，帮助广大中小企业实现有序复工复产，渡过难关。

近日，财税部门联合发布系列公告，明确自2020年1月1日起实施一系列针对性强、含金量高的税收优惠政策，聚焦疫情防控关键领域和重点行业，有效缓解防疫特殊时期企业经营困难，助力打赢疫情防控阻击战。

人民银行、银保监会也从支付结算、货币供应、金融基础设施运行等方面支持企业尽快复工复产。

“对受疫情影响较大的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等行业，以及有发展前景但受疫情影响暂时遇到困难的企业，特别是小微企业，不得盲目抽贷、断贷、压贷。对受疫情影响严重的企业到期还款困难的，予以展期或者续贷，通过适当下调贷款利率，增加信用贷款和中长期贷款等方式，支持相关企业复工复产战胜疫情影响。”日前，银保监会副主席梁涛介绍说，截至2月14日中午12时，银行业金融机构为抗击疫情提供的信贷支持金额超过5370亿元。

国家部委协同发力的同时，各地政府也纷纷推出政策，为企业复工复产提供务实的帮助。

上海市出台《上海市全力防控疫情支持服务企业平稳健康发展的若干政策措施》，提出减免企业房屋租金等28条综合政策举措支持企业抗击疫情，切实减轻企业负担。

江苏省则相继发布“关于应对新型冠状病毒肺炎疫情影响推动经济循环畅通和稳定持续发展的若干政策措施”和“关于支持中小企业缓解新型冠状病毒肺炎疫情影响保持平稳健康发展政策措施的通知”两个文件，不仅带来了实实在在的“政策红包”，也提振了各行各业战胜疫情、恢复生产的信心。

2月9日，国家发展改革委经贸司副司长陈达在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，目前，除了湖北省外，全国其他30个省份均已部署安排企业复工复产。在各地复工复产忙的当下，一系列减轻负担、减税降费举措的出台，无疑是对冲疫情影响、缓解企业生存压力的重要手段。

稳产稳岗 保就业

“保中小微企业就是保就业、保千家万户”

实现顺利复工复产，破解员工返工返岗以及复工后防护问题是一大关键。同时，要多措并举做好高校毕业生等群体就业工作，确保就业大局稳定。

近日，人力资源社会保障部、教育部、财政部、交通运输部、国家卫生健康委印发通知，从“有力确保重点企业用工”“做好返岗复工企业和劳动者的疫情防控”“关心关爱重点地区劳动者”“支持中小微企业稳定就业”“完善高校毕业生就业举措”“推广优化线上招聘服务”等6个方面为疫情防控期间农民工、高校毕业生等重点群体就业工作提供指导。

疫情期间，在相关部委和各级政府陆续出台稳产稳岗举措的指引下，企业在积极组织员工顺利返岗的同时，维护员工工作期间权益和健康。

“各位同事，鉴于目前新冠肺炎疫情形势，有以下情形，请主动申报……”位于北京中关村科技园区通州园的甘李药业为保证企业能够尽快恢复生产，腾出所有宿舍楼，按照用工需求分为全隔离区和半隔离区，安排员工进行自我隔离。

据甘李药业安环部负责人牛辉介绍，每名返岗员工都有一间独立的隔离宿舍，配备全新的床上用品，并由公司派专人配送三餐至隔离房门口，实行就餐、进出入通道等各环节完全独立，避免造成交叉感染。

在江苏南京鼓楼区，太平洋建设集团办公室负责人告诉记者，为保障疫情期间有效开展各项工作，集团利用信息化平台进行办公，并利用在家办公期间组织召开会议、培训交流。

此外，在疫情不严重的区域，太平洋建设核心管理人员、党员在充分做好防护措施的基础上，已经走向一线，做好开工前的人员、物资、机械等前期准备工作，并积极与上游生态链上的企业进行沟通，做到在停工期间，能够共同进退，相互支持。

“保中小微企业就是保就业、保千家万户。”在2月6日举行的北京市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市发改委主任谈绪祥表示，中小微企业承载北京市七成以上的就业，特别是受疫情影响明显的餐饮住宿、交通运输、文化旅游、影院剧院等服务行业，中小微企业的发展状况关系千家万户。

2月9日，北京市人力社保局、市财政局联合下发《关于做好疫情防控期间有关就业工作的通知》，在力保重点企业用工、鼓励经营性人力资源服务机构参与公共就业服务、实施援企稳岗政策、抓好重点群体就业、大力推行人力资源服务线上办理等方面，出台多项政策举措，着力做好疫情防控期间就业工作。其中，急需物资生产企业可享1000元/人一次性吸纳就业补贴。

近期，围绕助力稳就业，特别是小微企业的稳产稳岗，各地也已经从鼓励支持农村劳动力在本地转移就业、缓缴社会保险费、推进线上职业技能培训等方面出手发力，通过实施灵活用工政策和招工奖励，支持符合条件的受疫情影响企业稳定岗位、保障基本生活等支出。

优化服务 促便利

“特事特办，与疫情竞速赛跑”

2月15日，2批次疫情防控物资陆续从霍尔果斯公路口岸入境，包含70万个口罩、4.58万件防护服。霍尔果斯海关按照“特事特办”原则，采取“绿色通道”快速验放，助力疫情防控物资快速提离，并全程监管完成国内物流装车，确保这些物资第一时间投入疫情防控一线。

同一天，大连周水子机场海关快速放行口罩4.4万个。据悉这批口罩是大连经济技术开发区万宝至马达有限公司为保障复工生产后员工防疫需求所购。据悉，为保障地方生产企业顺利复工，做好复工后防疫工作，大连周水子机场海关为企业自购及捐赠防疫物资开辟绿色通道，确保每一批进境防疫物资尽快到达企业手中。

2月16日，海关总署出台10条措施，支持外贸企业抓紧复工生产，促进外贸稳增长。其中，“简化企业注册登记或备案手续”“加快验放进口生产设备和原材料”“简化核销手续，减少下厂稽查”等举措备受关注。

可以说，“特事特办，争分夺秒，与疫情竞速赛跑”已经成为当前政府防控疫情、优化服务的行为准则。

复工复产，需要在解决好企业资金困难，助力稳产稳岗的同时，进一步优化政府服务，完善审批工作“直通车”机制，强化涉企各项服务支持。

近日，市场监管总局、国家药监局、国家知识产权局提出支持复工复产十条政策措施。其中提到，登记网上办理；实行告知承诺；建立行政许可应急绿色通道；延长行政许可期限；加快标准转换应用；审慎异常名录管理；严查乱收费乱涨价；加强质量技术服务帮扶；减免技术服务收费；鼓励企业参加“三保”行动。

“现在作出的安排主要是集中全力开展非接触式的办税缴费服务，主要是多方采取措施，引导纳税人和缴费人通过电子税务局、手机APP、自助办税终端这些非接触的通道来办理税费有关事项。”近日，国家税务总局总审计师兼货物和劳务税司司长王道树在接受记者采访时表示。

目前，在所有涉税事项中，已经有80%都是可以通过电子税务局来进行办理，纳税人也可以在网上办理相关手续以后，到自助办税终端自行领取发票，避免到办税服务厅柜台面对面的接触。同时，对于纳税人在办税过程中遇到的一些问题，或者有一些个性化的需求，国家税务总局也强化了12366热线和微信渠道个性化的答询功能。

在防控疫情的特殊时期，政府优化服务还需因地制宜、分类帮扶。

在浙江，省国资委和省属企业坚持分类有序推进企业复工复产。一方面，支持疫情防控重点企业扩大生产，并继续组织企业做好防控物资、生活物资保供，为打赢疫情防控阻击战提供有力支撑；另一方面，通过建立企业复工应急协调机制，深入一线了解企业需求和困难，指导企业用好用足相关政策，一企一策研究指导帮扶举措。

截至2月12日，浙江省属企业中涉及保障公共事业运行、疫情防控、群众生活及其他涉及重要国计民生的十类保障性企业复工率已达79%。

当前，在各地陆续复工复产的关键时刻，做好政策保驾护航，正是打赢疫情防控阻击战，夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标的双胜利的良好开端。

(责编：栗翘楚、孙阳)