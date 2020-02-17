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工信部支持三家电信企业向中小学校推出云课堂等服务

2020年02月17日19:06  来源：新华网
 
原标题：工信部支持三家电信企业向中小学校推出云课堂等服务

　　新华社北京2月17日电（记者张辛欣）记者17日从工信部获悉，工信部将持续推进未联网中小学校宽带网络覆盖，着力改善学校网络接入条件，并支持三家基础电信企业面向中小学校在前期推出的免费提速、资费折扣等网络提速降费举措基础上，进一步推出云课堂、免费直播点播等服务，支撑各地教育主管部门开展试点应用。

　　据悉，中国电信天翼云课堂面向全国中小学提供在线课堂服务，日均服务超1000万人次。针对湖北省加大资源倾斜力度，为黄冈中学等218所重点学校的24万学生开通云课堂。在北京，目前已有北大附中、北京八中、人大附中分校等20多所学校通过天翼云课堂开展疫情期间的教学工作。

　　中国联通推出“云课堂”和“联通-钉钉空中课堂”两大智慧教育服务。截至2月10日，“云课堂”累计为全国965家教育主管部门和各级各类学校提供直播开课测试服务。“钉钉空中课堂”平均每日377万人测试使用，累计时长932万分钟。

　　中国移动向30个省区市252个地市提供“大小屏点播”“直播教学”两套学习方案，其中“直播教学”已覆盖30省，帮助3240万师生开课。

　　工信部提出，下一步将调配全系统优势资源加大力度助力“停课不停学”。

(责编：冯粒、曹昆)
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