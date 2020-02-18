1月中国使用外资保持稳定增长

本报北京2月17日电 （记者王珂）商务部17日发布的数据显示，1月我国实际使用外资保持稳定增长。全国新设立外商投资企业3485家，实际使用外资875.7亿元人民币，同比增长4%，基本上延续了去年以来的平稳增长势头。

高技术产业吸收外资继续保持较高增幅。1月，高技术产业实际使用外资313.5亿元人民币，同比增长27.9%，占比达到35.8%。高技术制造业实际使用外资84亿元人民币，其中，医药制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业实际使用外资同比分别增长10.5%和118.9%。高技术服务业实际使用外资229.5亿元人民币，同比增长45.5%。其中，信息服务、研发与设计服务实际使用外资同比分别增长56.6%和39.2%。

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