七部门开展消费扶贫行动

本报北京2月17日电 （记者顾仲阳）当前，脱贫攻坚已到了决战决胜、全面收官的关键时期，需要采取强有力措施，打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，稳定贫困户增收渠道，巩固脱贫攻坚成果，确保高质量打赢脱贫攻坚战。近日，国务院扶贫办、中央网信办、教育部、农业农村部、商务部、国务院国资委和全国工商联发布《关于开展消费扶贫行动的通知》，旨在以消费扶贫行动为抓手，以拓展贫困户增收渠道、稳定脱贫成果为目的，以促进扶贫产品稳定销售为重点，实现城市“菜篮子”“米袋子”有效供给和促进贫困地区扶贫产业健康发展，满足城市居民需求升级和帮助贫困群众持续增收，构建社会扶贫的长效机制。
《通知》要求坚持贫困地区群众发展生产增收脱贫与解决城市“菜篮子”“米袋子”问题相结合，组织好扶贫产品货源，确保农产品质量和食品安全，精准对接东部地区和大中城市居民对优质安全扶贫产品的需求。同时，坚持政府鼓励引导与市场机制相结合，坚持“政府引导、市场运作、社会参与”，实现合作共赢。坚持创新试点与建立长效机制相结合，支持引导有基础、有实力、有诚信的市场主体和有意愿的地区开展消费扶贫行动创新试点，推动建立扶贫产品与市场需求有效对接的长效机制。
在消费扶贫的主要方式方面，《通知》鼓励各级预算单位通过优先采购、预留采购份额方式，采购扶贫产品；政府要主导建立消费扶贫交易市场的东西部扶贫协作，其中东部省市为扶贫产品提供销售平台和渠道，贫困地区重点抓好扶贫产品的认定和监管，组织贫困群众发展市场有需求、本地有优势的特色扶贫产业，中部省份要利用区位优势，组织本地城市与贫困地区建立长期稳定的供销关系。
《通知》还鼓励各类企业充分发挥自身优势，利用自有平台渠道，积极推动扶贫产品进市场、进商超、进学校、进社区、进食堂等，通过“以购代捐”“以买代帮”等方式促进扶贫产品销售。同时，发挥中国社会扶贫网消费扶贫平台的作用，专门销售扶贫产品。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】