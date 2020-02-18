成都启动线上招工就业服务平台

本报成都2月17日电 （蓉平）成都市总工会联合有关部门17日启动成都职工招工就业服务平台。平台为求职者和用人单位搭起高效便捷的线上需求对接桥梁。

据悉，用人单位注册登录平台后，即可在平台免费管理编辑、发布职位，搜索、导出求职简历，还能实现在线面试求职者。职工注册使用平台，可以及时了解用人单位招聘岗位信息，搜索、收藏岗位，发布管理自己的简历。除此之外，平台还为求职者提供了短视频自我介绍的功能，鼓励求职者以更直观的形式展现个人能力和才华，拓宽才能展示的维度和空间。

据成都市总工会相关负责人介绍，受到疫情影响，以往线下宣传会、双选会等传统招聘活动被迫推迟或取消，但企业的用人需求仍在。为解决这一问题，该平台依托成都职工APP，发挥市总工会的组织优势和联系用人单位的资源优势，目前已征集了357家企业的28064个岗位需求。接下来，该平台将依靠近2万家建会企业支撑，根据企业的需求，及时更新岗位，并充分运用职工大数据，为用工单位、求职者双方提供精准信息，实现就业服务精准化。

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