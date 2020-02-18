连日来，贵州一手抓防控，一手抓生产，在做好疫情防控工作的前提下，各地企业纷纷复工复产，生产生活平稳有序。图为2月17日，在贵州省贵阳国家经济技术开发区内，贵阳海信电子有限公司生产车间工人在组装电视机。

邓 刚摄（人民视觉）