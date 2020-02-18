扎实抓好春季农业生产（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

雨水到，备耕忙。一手抓疫情防控，一手抓春耕备耕，从南到北，春季农业生产的热潮在涌动。农业农村部农情调度数据显示，目前我国在田作物长势正常。今年冬小麦面积3.32亿亩，冬油菜面积9200万亩。入冬以来气温总体偏高，没有发生明显冻害，土壤墒情普遍较好，冬小麦生育进程明显快于上年。

“蝲蝲蛄再咋叫，咱农民也要种田。农时不等人，春耕农资是刚需呀！”河北省霸州市城区植保服务部经理王革涛说：“这里，种子、化肥、农药品种齐全，红火着呢！”今年，保供给、保增收、保小康，稳住农业基本盘，抓好春耕备耕具有特殊重要性。兵马动，粮草行，当前，备耕物资供应充足，保障有力，为春季农业生产的顺利推进夯实了基础。

供种优良化，做强农业高质量发展的关键

玉米种子16.4亿公斤，杂交稻种子4亿公斤，供应充足

“瞧这小麦长势，都是一、二类苗呀！”山东省临邑县国寨村种粮大户张新耀讲，去年流转的土地小麦亩产1200斤，玉米亩产1500斤，“咱这，实打实的就是良田啊！除了农技和田间管理之外，种子是高产稳产最要紧的！”

农业农村部农情调度数据显示，全国春季种子种苗、种畜禽供应总量能够保证当前畜牧业和春耕生产用种需求。作物方面，玉米种子预计2020年需求量为10.6亿公斤，现有供种总量为16.4亿公斤。杂交稻种子预计需求量为2.1亿公斤，现有供种总量为4亿公斤。其他作物如常规稻、小麦、大豆、棉花等大宗作物种子均供求平衡或有余，蔬菜、马铃薯、油菜、花卉等非主要农作物种子种苗供应充足。

供种，是农业高质量发展的关键。“撒什么种子，开什么花。”农业农村部副部长张桃林表示，将着力构建中国特色种业创新体系、现代种业产业体系和治理体系的“三大体系”，夯实农业高质量发展的基础。

据了解，2018年，我国农业品种权申请量4854件，位居世界第一。截至目前，全国选育农作物品种4万多个，申请植物新品种保护达到2.7万个，授权品种超过1.1万个，实现了中国粮主要用中国种。以矮化育种、杂种优势利用等为代表的突破，给我国农业带来了革命性变化，良种覆盖率持续保持在96%以上。目前，我国共有农作物种子企业5900多家，市场价值超过1000亿元。

供种、防疫两手抓，是备耕的关键。据了解，农业农村部2月7日专门成立种子种苗、种畜禽调配应急两个工作组，形成了《疫情防控形势下做好种业工作的建议》，并在中国种业大数据平台增设应急供种对接平台系统，调度各地春耕备种情况，积极发动种业系统迅速行动起来，确保春季生产供种安全。

农业农村部种业司司长张延秋表示，春耕大忙的高潮即将来临，要加快解决重点作物、畜禽供种企业遇到的实际问题。

提高化肥农药利用率，推进农业绿色发展的利器

氮肥可供应量1300多万吨，农药库存量9.3万吨，保障有力

“保障春耕生产，提高农药化肥利用率，对推进农业绿色发展至关重要。”农业农村部种植业司司长潘文博说。大力推进绿色兴农，推进农业品投入减量增效取得重要进展。截至目前，我国三大主粮化肥利用率达到39.2%，农药利用率达到39.8%，分别比2015年提高4个和3.2个百分点。

春寒料峭的大别山深处，备耕物资保障已是热火朝天。安徽省霍山县单龙寺镇扫帚河村农资销售大户汪瑞明将7吨化肥运回村里，很快就被70户茶农“包圆”了。

“庄稼一枝花，全靠肥当家。”提高利用率的同时，还要提升量的供给能力。

农业农村部农情调度数据显示，预计一季度氮肥可供应资源量1300多万吨。春耕期间用肥主要是小麦返青追肥和南方农业生产，预计一季度需求量大约280万吨，供应量远大于需求量。磷肥方面，预计一季度可供应资源量600多万吨。一季度不是磷肥用肥高峰，预计需求量大约240万吨。钾肥方面，目前，国内钾肥生产企业青海盐湖正常生产。预计全国一季度钾肥可供应资源量800多万吨，一季度需求量150万吨左右，供应有保障。

潘文博表示，要在加强供需情况监测调度的同时，加强肥料市场监督抽查；在加强科学施肥指导的同时，配合做好生产供应和运输保障。

农药是保障春耕生产的有力支撑。农业农村部农情调度数据显示，当前，农药库存总量充裕，去年年末原药库存量9.3万吨，较上年增长34.8%。农药生产企业陆续复工复产。目前，各级农业农村部门在做好疫情防控的同时，采取积极措施，帮助农药企业尽快复工复产，保障农药供应。

潘文博表示，增加市场供应，保障春耕生产需要，当前要落实农药物流绿色通道，保障农药原材料供应，促进农药产品运输通畅。要加强监测调度，及时掌握农药生产、销售、使用情况，加强农药资源调配，促进农药生产供应平稳运行。还要加强农药市场监督检查，严厉打击制假售假行为，确保农药产品质量。

图片说明：

图①：2月16日，山东省枣庄市市中区付刘耀村农民戴着口罩驾驶植保机在田间作业。

吉 喆摄（影像中国）

图②：2月16日，四川省彭州市葛仙山镇大曲村农户在田间为蒜薹喷施防虫剂。

罗国杨摄（影像中国）

图③：2月16日，安徽省肥西县上派镇金岗村志愿者在帮菜农采摘上市蔬菜。

新华社记者 刘军喜摄

图④：山西省运城市稷山县经济技术开发区化肥生产企业复工复产后，组织工人加班加点生产。2月15日，工人在稷山县一家化肥生产企业车间转运化肥。

栗卢建摄（影像中国）

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《 人民日报 》（ 2020年02月18日 07 版）

(责编：杨曦、庄红韬)