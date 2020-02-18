春阳暖照下的四川自贡市大安区新店镇共和村，蛰伏了一冬的农田被“隆隆”的农机声唤醒，农户们以家庭为作业单位，戴着口罩、手套整地犁田、疏浚沟渠、播种育苗。记者从四川省农业农村厅获悉：目前，四川各市州、各区县春耕物资已经全面调配到位，春耕备耕工作已全面开启，确保今年全省粮食产量稳定在700亿斤左右。

日前，中共四川省委农村工作领导小组发出《关于切实加强疫情科学防控统筹抓好春耕生产的紧急通知》，要求今年全省粮食播种面积确保稳定在9300万亩以上，粮食产量稳定在700亿斤左右，切实保障粮食、蔬菜等重要农产品有效供给。目前，四川各地纷纷制定下发具体实施意见，通过“村村响”广播、微信等开展农业实用技术培训，同时调运春耕生产物资，组织开展渠道清淤，号召农户以家庭为单位开展春耕备耕各项工作，实现了疫情防控、春耕备耕两不误、两促进。以广元市朝天区为例，目前该区已将储备的化肥3.25万吨、农药28吨、地膜95吨、杂交玉米种9.5万公斤、杂交水稻种1.5万公斤通过农资运输“绿色通道”发送到各乡镇农资配送点。

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 07 版）

(责编：杨曦、庄红韬)