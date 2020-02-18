几百亩农田平整完毕，十余名工人手里握满了节仔米种子，随着他们甩动手臂，种子均匀地播撒在农田里。2月17日上午，位于海南省文昌市的冯坡节仔米种植基地开始进行春播。据了解，今年文昌市早造水稻计划播种面积为13.66万亩，目前已完成种植面积达10.36万亩，占计划面积的75.8%，农业生产情况总体平稳。

“镇里会帮大家买一些三色布，用来给菜地做围挡，减少一些寒风的影响。”2月16日，在海口市龙华区遵谭镇东谭村的一处菜地，龙华区农业农村局相关人员和镇干部，正在指导菜农做好近期气温降低后的农业防寒和复工复产工作。连日来，海口市龙华区农业农村部门编发了蔬菜种植和家禽家畜养殖防寒知识“小卡片”，第一时间发放给农户和各生产基地，还指导各镇对各蔬菜生产基地和养殖场等因地制宜建立防寒屏障，保障农作物或畜禽不受寒潮影响。此外，还安排农技人员指导各镇对农作物采取针对性施肥，对农户上门宣传个人防护等。

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 07 版）

(责编：杨曦、庄红韬)