几百亩农田平整完毕，十余名工人手里握满了节仔米种子，随着他们甩动手臂，种子均匀地播撒在农田里。2月17日上午，位于海南省文昌市的冯坡节仔米种植基地开始进行春播。据了解，今年文昌市早造水稻计划播种面积为13.66万亩，目前已完成种植面积达10.36万亩，占计划面积的75.8%，农业生产情况总体平稳。
“镇里会帮大家买一些三色布，用来给菜地做围挡，减少一些寒风的影响。”2月16日，在海口市龙华区遵谭镇东谭村的一处菜地，龙华区农业农村局相关人员和镇干部，正在指导菜农做好近期气温降低后的农业防寒和复工复产工作。连日来，海口市龙华区农业农村部门编发了蔬菜种植和家禽家畜养殖防寒知识“小卡片”，第一时间发放给农户和各生产基地，还指导各镇对各蔬菜生产基地和养殖场等因地制宜建立防寒屏障，保障农作物或畜禽不受寒潮影响。此外，还安排农技人员指导各镇对农作物采取针对性施肥，对农户上门宣传个人防护等。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】