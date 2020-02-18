“立春一过，枣树开始发新枝。要给枣树剪枝，不然就会影响今年的收成。”看着地里的枣树，新疆阿瓦提县阿依巴格乡达康村村民阿布拉·孜亚吾墩有些发愁。
南疆春早。“耕种季节到了，不能让疫情影响了春耕。我们要做到防疫、生产两不误！”村第一书记、中国中煤能源股份有限公司新疆分公司驻达康村工作队队长李学法说。村两委成员纷纷建言献策：“村民都有手机，开展线上服务，把春季培训搞起来。”“林果业是农民主要收入来源之一，要抓紧果树修剪工作。”
建微信群，把农户都拉到一起。工作队一户户和村民联系，得到广泛支持。利用微信群的视频通话功能，一方面联系专业的果树种植专家，开展指导培训，给大家讲解修剪和种植技能，一方面做好防疫工作。
连日来，村民在家里学到了专业知识，在田间地头边咨询、边实践。供销、农机等部门也利用这些线上平台，开展农资供给、田间管理、农机维修等服务，掀起了线上服务热潮。
“抗击疫情，我们有信心。红枣收成，今年不愁了。”阿布拉·孜亚吾墩说。
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