节气不等人，春日胜黄金。在内蒙古兴安盟科尔沁右翼前旗额尔格图镇北安嘎查，农民李财正开着拖拉机在田地里灭茬，为春播生产做准备。家里的种子化肥等春播物资早已通过微信群与商家签下了订单，等待送货上门。

“镇政府通知要错时备耕，大家生产时相距必须达到一米以上。”李财介绍，他今年承包了100多亩耕地，打算大干一场。

而在大石寨镇宝仓农资经销处，经理于春泽也早早就备下了农民所需种子化肥，他还积极联系上游供应商，继续采购农资。

与往年不同的是，今年村民备耕所需物资更多靠网购。“今年我在网上从于春泽那里订了5000元的种子化肥，需要时马上就送到家。”村民孙学军很喜欢这种新方式。据于春泽介绍，按目前订购情况，保守估计化肥销量能超过1000吨，种子达2万多袋。

在防控疫情的同时，科右前旗全力做好春耕农资储备调度，截至目前，已储备化肥6万吨，农药501吨，春播种子740多万斤，储备物资能满足即将开展的春耕生产需求。

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 07 版）

(责编：杨曦、庄红韬)