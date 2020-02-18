如期脱贫，咱肯定能！（坚定信心迎“大考”②）

图为三江县茶农在茶园采摘春茶。

龚普康摄

防疫不松劲，脱贫产业不掉链

“布谷飞飞劝早耕，舂锄扑扑趁春晴。”面对疫情，九万大山深处的广西三江侗族自治县玉马村开始了别样春耕。

2月17日大清早，七八个村民一队，测体温、戴口罩，扛起锄头走进油茶田，挖土的、锄草的、清沟的，有序忙活起来。

驻村第一书记韦仕盼边挥锹边提醒大家：“再远些，干活要拉开2米喽。口罩不能摘……”

“农时不等人。再有半个月油茶就该种了，地整不好，一误就是一年呢！”韦仕盼坦言，往年春耕，一去几十号人，今年只能是小分队。“不怕慢，就怕站。这不，抢了十多天，打算种的500亩地备好一半了！”

“山高坡陡石头多，种一坡才收一箩。”村党总支书记王存纯介绍，过去没产业，810户人家的寨子，5年前贫困户就有253户。贫困赶不走，小康进不来。这个深山苗寨，成了县里最难啃的硬骨头。

产业找对头，脱贫有奔头。集中帮扶，玉马村发展起油茶、茶叶：整地修渠，改良新品种，引进新技术……几年时间，发展起600亩高产油茶、2600亩茶园。大石山绿了，油茶亩产过万元，茶叶达到六七千元，村里贫困发生率也从34.1%降到7.3%。

今年脱贫任务怎么收官？

韦仕盼信心满满，一本脱贫账早就烂熟于心：“剩下的59户，其中43户主要靠产业扶贫，9户实施危房改造，7户政策兜底，7月份能全部脱贫。”

疫情发生后，韦仕盼和村干部工作量大了不少，全村420名返乡人员，5个防疫点，每天都要查一遍，“再累、再难，脱贫产业也不能掉链，这是咱好不容易建起的‘绿色银行’。”

刚接完个电话，韦仕盼给大家带来好消息：“县里免费的油茶苗备齐了，下周就能分批拉进村；今年油茶补贴不变；还有，镇里的茶厂全部复工了，过几天就进村收购茶青了。”

脱贫根本靠产业。在全国，还剩下52个贫困县未摘帽，551万农村贫困人口未脱贫。攻克最后堡垒，各地各部门频出产业发展实招：

优供给，发展生产促增收。有关部门加大农资供应力度，发展庭院经济和“菜篮子”等短平快产品，增加贫困群众收入。受疫情影响还款困难的贫困户，扶贫小额信贷最长可延期6个月还款。

畅渠道，化解农产品销售难题。农业农村部通知要求，拓展销售渠道、畅通物流通道、促进网络销售，开展消费扶贫专项行动。阿里巴巴发布“爱心助农”计划，5天时间，淘宝天猫售出1.2万吨滞销蔬菜水果。拼多多设置5亿元专项农产品补贴和每单2元的快递补贴，帮助解决疫情期间农产品产销对接问题。

对症下药稳“饭碗”，硬措施化解新难题

“感谢工作队，后天包车送我们去珠海复工。”2月16日，云南省怒江傈傈族自治州兰坪县花坪村贫困户余冉朵悬着的心终于放下了。

今年25岁的余冉朵，父亲有病干不了重活，全家的担子压在他一个人肩上。

“没想到遇到疫情，打工出不去了。”1月16日返乡后，余冉朵就一直着急上火，甚至将自己的微信名改成了“起程”，盼着能早点回珠海复工。

据统计，受这次疫情影响，春节后怒江州近2万名返乡务工人员没能及时返回就业。

对症下药解难题，怒江组建了若干支“背包工作队”，他们用脚下的泥、衣上的灰、身上的汗、心中的情，换来贫困群众脸上的笑。

兰坪县兔峨乡党委书记杨子昌是乡背包工作队队长。如何为贫困户多找“饭碗”成了眼下他的工作重点。

打电话、找信息，杨子昌积极与对口帮扶的劳务输入地珠海联系，在确保安全的前提下，包车护送打工者复工。截至2月15日，全乡有265人报名复工。

“今年脱贫，没问题！”即将启程的余冉朵说话很有底气：“乡里给我们一家三口全找了活干，我在包装厂上班，父亲当清洁工，母亲在面包厂上班，全家一个月收入1万多元。”

“这几天，天天都有收获。这不，刚谈妥了一家企业到乡里种构树，这下又能安排部分贫困户就业了。贡菜基地开工，也能安排几个临时工。”杨子昌如数家珍。他说，每安排一个工作岗位，就多一份成就感。

对如期完成剩余脱贫任务，杨子昌很有信心：“全乡还有3个贫困村、1600多人未脱贫。‘两不愁三保障’已基本实现，收入没达标的69户，采取一户一策，譬如，安排公益岗位，低保兜底，等等。脱贫，一户都不会落下！”

国务院扶贫办调度分析显示，当前疫情对贫困人口务工增收产生了一定影响。对症下药稳“饭碗”，各地各部门按照“分批有序错峰”要求，优先组织贫困劳动力返程返岗和外出务工。

精准施策，让贫困劳动力有序返岗。云南省镇雄县对县外务工的46.5万人监测分析，分类施策开展就业信息服务，发布5万个就业岗位招聘信息，统一包车，安排医务人员全程护送，让务工人员安全出家门、进厂门。

造更多“饭碗”，让贫困家庭能就业、稳收入。海南开发镇村防疫消毒、社区巡查、卡点值守等疫情防控扶贫公益岗位，优先选聘贫困家庭劳动力上岗，用工比例不低于60%。

组织扶贫车间、扶贫企业复产。厦门已在甘肃临夏回族自治州开办216家扶贫车间。河南西平县委书记聂晓光介绍，全县已有143家扶贫企业有序恢复生产，带动1437户贫困户就业。

双线作战，凝聚脱贫攻坚合力

2月14日晚，春雨淅淅沥沥，黄玉光顶着雨，又在夜色中赶回村委会。作为江西省赣州市赣县区清溪村的第一书记，一开年就“两根线”绷得紧紧的。

做好疫情防控，村干部上门动员不外出、不串门、不集会，一连去好几家都碰了“软钉子”：“盖新房哪有不庆祝的……”

受疫情影响，村里的脱贫战场上也“告急”：贫困户吴华清开的理发店没法正常营业；贫困户张素平外出务工的计划落了空；贫困户罗平玉家的18亩脐橙，没人指导技术了……

“疫情防控不断档，脱贫攻坚不停顿，两手抓、两手硬！”赣县区委书记胡晓平说，结合挂点扶贫将全区划分成27个作战片区，统筹疫情防控和脱贫攻坚工作。

疫情是战场，也是考场。黄玉光迎难而上，双线作战终于打开局面：说动了村民，17场宴席、5场庙会全部取消；扶贫工作队把农技员“请”进了村务微信群，随问随答；有就业意向的，逐一登记在册，就近介绍工作岗位。

“村道上，静悄悄，微信群里好热闹。”2月13日一早，清溪村贫困户罗平玉感慨。

“少华老师，这两天下雨，脐橙怎么管护？”

5分钟不到，镇果技站站长黄少华就给出答案：要及时开沟排水，注意黄龙病防控工作。黄少华还不忘@其他几个脐橙种植户，一番问答，罗平玉的难题解开了。

“一朵茶树菇，为清溪村撑开致富伞。”村务微信群里，不少村民关心茶树菇技术。去年村里举办培训班，村民踊跃报名。可现在不能集中开会了，村里另辟蹊径把培训班“搬”到了微信群，农技员找来种植短视频，一早一晚时间不间断播放。

小小微信群，作用越来越大。近半个月来，清溪村通过微信群解决了产业种植、农副产品销售、农资采购等问题16个。

双线作战，帮手越来越多。“这些天你们辛苦了，现在换我们上阵吧。”连续好几天，村里的体温监测点上，不少贫困户争相来当志愿者。

在清溪村的脱贫计划上，黄玉光写道，“大事难事面前，干部和群众一起加油干，有这样的干劲，如期脱贫不再难！”

中国社会科学院农村发展研究所所长魏后凯分析，从目前的发展态势来看，这次疫情对脱贫攻坚影响是暂时的、局部的，不会改变脱贫总体进程。全国贫困发生率超过1%的7个省份，包括广西、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、新疆，受此次疫情影响均较轻。

“疫情主要影响部分贫困家庭收入，对‘两不愁三保障’的影响不大。”中国人民大学中国扶贫研究院院长汪三贵也这样认为。

决胜脱贫攻坚战，保障更有力。如今，“四梁八柱”的顶层设计基本完成，专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫形成“三位一体”大扶贫格局。投入更给力。在去年过万亿元扶贫资金投入基础上，今年继续增加。“五级书记”抓扶贫，一级抓一级，一纸纸“军令状”，对52个贫困县、1113个贫困村进行挂牌督战。

脱贫攻坚，关键在人。从“西海固”到西南边陲，从乌蒙山区到秦巴腹地，278万名驻村干部、43.5万名第一书记奋战在脱贫一线。他们把责任扛在肩上，对标脱贫标准践行着共产党员的初心。云南省怒江傈僳族自治州州委书记纳云德的话掷地有声：“如期脱贫，咱肯定能！”

(责编：杨曦、庄红韬)