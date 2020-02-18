加强经济调节力度纾解企业困难

当前，疫情防控工作已经到了最吃劲的关键阶段，经济运行也面临着不小压力。近日中央连续作出重要指示，要求加强政策支持力度，纾解企业特别是民营、小微企业困难。
中央政治局常委会会议强调，各级党委和政府要努力把新冠肺炎疫情影响降到最低，保持经济平稳运行和社会和谐稳定，努力实现党中央确定的各项目标任务。近日召开的国务院常务会议也要求，在全力以赴抓好疫情防控同时，加强经济运行调度和调节，更好保障供给。具体措施包括分类有序推动企业复工复产、建立企业应对疫情专项帮扶机制等。
目前已经进入开工季，但受返工人员不足、交通物流不畅以及资金短缺等因素影响，企业复工复产仍面临不少困难，不少企业甚至面临生存压力。由于疫情导致企业营业收入锐减，但房租、工资、贷款利息等刚性支出仍在，企业资金流面临压力。
近段时间以来，从中央到地方，从监管层到金融界，都已连续出台很多支持措施，一定程度上缓解了企业压力。下一阶段，还应重点做好以下三个方面工作：
一是加大逆周期调节力度。鉴于疫情对经济带来的短期影响，政策上必须加大调节力度，做好风险对冲。财政政策可更加积极，除了扩大专项债规模、上调赤字率之外，还可考虑出台阶段性、有针对性的减税降费措施；货币政策应灵活适度，可择机下调存款准备金率和政策利率，同时要以更大力度实施就业优先政策，防止就业情况恶化，共同为经济运行和企业经营创造良好环境。
二是相关主体应共克时艰。疫情之下，政府、企业和金融机构应携起手来，共同分担压力和损失。如11日的国常会要求通过减免国有物业房租、下调贷款利率、延期还本付息、完善税收减免政策等，实施临时性支持措施，纾解企业特别是民营、小微企业困难。下一阶段，金融机构要加大金融扶持力度，政府部门要强化融资担保等服务，监管部门要适当调整监管政策，把“几家抬”转化为“几家扛”，共同帮助企业渡过难关。
三是应重点关注中小企业。据蚂蚁金服线上小微调研，80%的小店表示面临资金缺口，大部分缺口在1万元至10万元之间；70%的店主认为有资金支持的话可以渡过难关。因此，在大型企业之外，政策应给予小微企业、民营企业更多关注，通过加强普惠金融支持，做好精准续贷工作，确保小微企业的资金来源不受疫情影响，特别是充分发挥互联网金融便利快捷的优势，尽快开发疫情期间适合中小微企业的融资产品，满足中小企业需要。
当下这一时点，我们既要抓好打赢疫情防控阻击战，也要抓好企业有序复工复产，两手都要抓，两手都要硬。相关各方应积极落实各项举措，确保人流、物流特别是资金流顺畅，尽力把疫情影响降到最低，保持经济平稳运行和社会和谐稳定，力争实现全年各项目标任务。
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