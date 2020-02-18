MLF利率调降10个基点 助推企业融资成本下降

2月17日，央行发布公告，为对冲央行逆回购到期等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，当日开展了2000亿元中期借贷便利（MLF）操作和1000亿元7天期逆回购操作。其中，1年期MLF中标利率为3.15%，较上期下降10个基点。业内人士认为，本次MLF利率下调进一步释放了货币政策逆周期调节力度加大的信号。本月1年期LPR报价预计会随之下行，这将直接推动企业贷款利率下调，后期MLF仍存在下调空间。
民生银行首席研究员温彬表示，此次央行开展“MLF+逆回购”，缩量对冲到期逆回购，1年期MLF中标利率下调10个基点，从短期看，有助于提高企业应对疫情影响的能力，从中长期看，有利于增强市场信心，确保全年经济增长目标的实现。
东方金诚首席宏观分析师王青表示，本次MLF利率下调幅度与逆回购利率相同，一方面显示政策利率体系联动调整，另一方面也在进一步释放货币政策在疫情期间加大逆周期调节力度信号。本次疫情对中国宏观经济的影响是短期的，不会改变经济的中长期走势，这意味着当前稳健灵活的货币政策基调不会转向大幅度宽松。货币政策有望适度加大逆周期调节力度。
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