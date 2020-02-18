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1月我国实际使用外资增4% 高技术产业表现突出

吸收外资向好趋势不变

2020年02月18日08:44  来源：经济参考报
 

2月17日，商务部发布了2020年1月全国吸收外资成绩单。数据显示，今年1月，全国新设立外商投资企业3485家，实际使用外资875.7亿元人民币，同比增长4%，基本上延续了去年以来的平稳增长势头。其中，高技术产业吸收外资表现尤为突出。专家表示，疫情影响是暂时的，我国经济平稳向好的发展趋势没有改变，国内庞大的市场还有很大发展潜力，我国仍是全球最具吸引力的外商投资热土。

具体来看，1月高技术产业实际使用外资313.5亿元，同比增长27.9%，占比达到35.8%。高技术制造业实际使用外资84亿元，其中，医药制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业实际使用外资同比分别增长10.5%和118.9%。高技术服务业实际使用外资229.5亿元，同比增长45.5%，其中，信息服务、研发与设计服务实际使用外资同比分别增长56.6%和39.2%。

商务部国际贸易经济合作研究院副研究员庞超然在接受《经济参考报》记者采访时表示，1月份吸收外资情况总体良好，吸收外资保持平稳增长。同时考虑到2020年春节假期较2019年前移1个月，工作日仅有17天，取得这样的成绩，也反映了外商投资企业对我国市场发展的预期和信心在不断增强。

值得注意的是，高新技术产业对外资吸引力持续加大。庞超然认为，从我国经济结构变化发展趋势来看，技术密集型产业和服务业快速增长，劳动力结构从人口红利转向人力资本红利，人才红利特征明显。另外，随着人均收入提高，消费升级以及对高质量产品需求的提升，未来外商投资者将适应这一发展趋势，更多布局高技术产业和服务业。

面对疫情考验，分析认为我国对外资吸引力依然不减。巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣在接受《经济参考报》记者采访时指出，首先，我国正在加紧应对和解决疫情引发的各种问题，各项工作进展有序，疫情防控取得了阶段性成果。世卫组织也高度评价我国付出的努力和取得的进展。其次，我国也在积极帮助外资企业应对疫情挑战，加强对外资企业的服务和保障，很多有条件的外资企业正在恢复生产。

“最主要的是，在全球大变革的当下，我国这些年通过不断对外开放、构建和培育新型产业平台以及倾力打造更有优势的营商环境，对外资的吸引力在不断加强，综合竞争力也在不断提升。”郭一鸣说，因此，疫情的短期影响，不会改变我国吸收外资的向好趋势。

庞超然也认为，当前疫情对我国经济社会的影响是暂时性的、结构性的，不会造成全面的、长期的不利冲击。我国经济平稳向好的发展趋势没有改变，国内庞大的市场发展还有很大的发展潜力。“当前，我国仍是全球最具吸引力的外商投资热土，未来还会有越来越多的外商投资企业看好中国市场、投资中国市场。”

(责编：杨曦、庄红韬)
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