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智能科技促进创新增长（观象台）

杨元庆

2020年02月19日05:31  来源：人民网－人民日报
 

　　危机孕育机遇，智能科技在疫情防控阻击战中增强了中国经济的“免疫力”，并将继续赋能经济高质量发展

　

　　来势汹汹的新冠肺炎疫情影响到各行各业，波及人们生活的方方面面。突发的疫情让中国经济面临着短期下行压力。疫情期间的需求、产能减少，将对餐饮、旅游、娱乐、制造业等行业造成一定影响。

　　但也应看到，中国经济长期向好的基本面没有改变，中国经济具备充足的发展韧性，能够对冲疫情带来的风险，维护经济增长的活力。尤其是以数据智能技术为驱动的智能经济，经过前几年的孵化成长，正成为帮助我们渡过险滩的新抓手。

　　在抗击疫情的战场上，我们看到智能科技显现出巨大效能。在医护前线，智能诊疗辅助医生分析患者肺部图像，提升诊断效率；在科研机构，人工智能算法帮助专业人士预测病毒传染路径；在社区，大数据分析、云计算等技术辅助政府部门进行流动人口管理，有效防控疫情。

　　智能科技更是凭借其强大的创新力，在抗击疫情中迸发出逆势突破、稳定增长、化危为机的力量。智慧零售帮助人们足不出户即能购买新鲜果蔬、生活用品；智慧办公帮助居家隔离的职场人士实现远程沟通与高效工作；智慧教育帮助无法按时开学的师生打造线上课堂；智能制造帮助企业通过无人化、智能化生产保障订单按时交付……

　　更令人欣喜的是，借助于智能科技手段，更多的商业模式被创造出来。例如，原定的元宵节灯会被改造成“云灯会”，大型论坛峰会改为直播模式的“云会议”，文化博物馆推出基于虚拟现实技术的“云逛馆”服务。抗击疫情中呈现出来的新业态和新机遇，纷纷展现出智能化转型所带来的发展优势，展露出智能产业的强劲增长潜力。

　　放眼全球，新一轮科技革命正在重新洗牌全球供应链，中国经济的发展依然面临多重挑战。危机孕育机遇，智能科技在疫情防控阻击战中增强了中国经济的“免疫力”，并将继续赋能经济高质量发展。近些年，智能科技不仅带来更加贴心、便利的生活体验，而且在经济发展中释放出巨大的效率红利。以数据、计算力和算法三要素为基础的智能科技，使决策结果更精准，业务流程更高效，并能促进创新增长，重塑商业模式，为中国经济高质量发展打造出新动能。根据德勤的预测，从2017年至2025年，全球人工智能市场的复合增长率达30%，到2025年市场规模将超过6万亿美元。

　　千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。疫情的阴霾终会散去。随着全国各地企业有序复工复产，我们将坚决夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标的双胜利。要“咬定青山不放松”，大力推动中国智能技术的突破创新，促进智能产业的全面发展，通过技术的力量助力早日战胜疫情，推动中国经济高质量发展。

　　（作者为联想集团董事长兼CEO） 


　　《 人民日报 》（ 2020年02月19日 18 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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