中企通信免费提供远程办公方案

本报电 为全力帮助企业实现员工在家远程办公，减少外出带来的交叉感染，中信国际电讯下属中企通信在疫情防控期间免费为企业客户提供远程网络接入服务，有效帮助分布在不同地点的企业员工足不出户，通过电脑、手机等不同终端便捷地连接企业内网，访问数据或使用其他内部应用。据悉，疫情防控期间，中企通信推出针对该服务的临时免费政策后，不到一周就获得了大量客户咨询与申请，近50家客户正安排开通服务。

（韩 鑫）

国投向湖北捐赠200吨酒精消毒液

本报电 作为国内最大的酒精供应商，国投旗下国投生物积极响应疫情防控工作需要，加班加点生产，保证消毒酒精原料供应。日前，国投生物第二批60吨1.2万桶酒精消毒液抵达武汉，按计划分配到100多个社区和50多家医院。截至目前，国投生物已向全社会捐赠超过500吨酒精消毒液，涵盖北京、湖北、吉林、黑龙江等地，向湖北全省捐赠的200吨酒精消毒液正陆续发货。

（萧 薇）

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 18 版）

(责编：马昌、岳弘彬)