中企通信免费提供远程办公方案
本报电 为全力帮助企业实现员工在家远程办公，减少外出带来的交叉感染，中信国际电讯下属中企通信在疫情防控期间免费为企业客户提供远程网络接入服务，有效帮助分布在不同地点的企业员工足不出户，通过电脑、手机等不同终端便捷地连接企业内网，访问数据或使用其他内部应用。据悉，疫情防控期间，中企通信推出针对该服务的临时免费政策后，不到一周就获得了大量客户咨询与申请，近50家客户正安排开通服务。
（韩 鑫）
国投向湖北捐赠200吨酒精消毒液
本报电 作为国内最大的酒精供应商，国投旗下国投生物积极响应疫情防控工作需要，加班加点生产，保证消毒酒精原料供应。日前，国投生物第二批60吨1.2万桶酒精消毒液抵达武汉，按计划分配到100多个社区和50多家医院。截至目前，国投生物已向全社会捐赠超过500吨酒精消毒液，涵盖北京、湖北、吉林、黑龙江等地，向湖北全省捐赠的200吨酒精消毒液正陆续发货。
（萧 薇）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】