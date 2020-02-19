发放“大礼包”  当好“服务员”（新视点）

上岗前摸排、复工后管控、物资勤保障、预案早准备……还在春节期间，浙江宁波慈溪三禾厨具就早早定下了防疫生产“要诀”，尽可能将疫情风险降至最低。

“一系列详实而细致的防疫举措，让我们有了复工的‘底气’，并顺利搭上宁波市企业复工的‘首班车’。”三禾公司人力资源总监徐林告诉记者，截至目前，企业3条线已全部恢复生产，每日生产的5000个不粘锅将陆续发往全球各地。

在宁波，一手抓防疫、一手抓复工复产已成为共识。宁波的第二产业占GDP比重超过50%，去年外贸进出口额首次突破9000亿元，每五个人中就有一人从事与外贸相关的工作。如何在坚持防疫的同时，有序推进复工复产，尽可能降低疫情对经济的影响？

企业自救必不可少，政府扶持也要跟上。

先给惠企“大礼包”。临时下浮保险费率、小微企业贷款免3个月利息；允许企业延期交纳税款……2月5日，宁波出台《关于打赢疫情防控阻击战帮扶中小企业共渡难关的十八条意见》，从社保、金融、财税、外贸、房租等多个方面，预计为企业减负超过60亿元，逾27万户中小企业将从中受益。

在江北区，凯福莱特种汽车有限公司负责人谢建浩拿到宁波市区信用联社的首笔贷款后，悬着的心终于放了下来。

“疫情发生以来，国内负压救护车的订单陡然增加，公司一时资金周转不畅，真让人着急。”让谢建浩没想到的是，打电话申请贷款才过了18个小时，就得到了3200万元的授信。“不需要抵押一分钱，还执行了优惠利率，一下就解了燃眉之急，准备放开手脚大干一场！”

再做企业“服务员”。宁波专门成立了企业复工应急专班，物流、用工、物资、金融等6个小组24小时不间断为企业服务。

申洲集团位于宁波北仑区，1.7万名员工散落在全国各地。如何让员工返回宁波，一时间让常务副总经理陈忠静犯了难。

“春运包车接送员工审查程序本身就相当繁琐，往年企业一般要提前3个月启动员工报名工作。”陈忠静感慨，今年为确保员工安全返岗，宁波市有关部门负责人现场办公，一天一个电话通报最新进展。“截至目前，已有7辆大巴车到甬，剩余的643辆大巴车也正分批分次启动，并有序赶赴宁波准备投入生产。”

机器开动了，厂房热闹了，越来越多的宁波企业运转起来，加入复工大潮中。在贝发集团，如今已有60%的生产线投产，源源不断地向全球各地产销新制的圆珠笔；集成电路芯片行业的核心材料供应商江丰电子开足马力，恢复了78%的产能，预计一周内可恢复全部产能。

“作为防疫物资测温设备芯片供应链上的重要一环，我们的订单有所增加。”江丰电子副总经理窦兴贤告诉记者，公司正一边适当延长企业的生产时间，一边派专车将复工批文、通行证送到员工手中，力争尽快进入最佳生产状态。

截至2月17日，宁波规模以上工业企业累计复工5756家，复工率71.6%。

据了解，防控疫情和促进发展是当前宁波齐心协力共同打好的两场硬仗。下一步，宁波将精准服务，因企制宜，引导企业做好各项防控措施，帮助企业在确保安全的前提下尽快复工复产，坚决夺取疫情防控和实现今年经济社会发展目标的双胜利。

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 18 版）

(责编：马昌、岳弘彬)