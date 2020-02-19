人民网>>财经

广东发布消费警示：

拒绝“野味” 远离病毒（资讯）

2020年02月19日05:31  来源：人民网－人民日报
 

　　本报电 为推动广大消费者自觉树立健康饮食观念，主动拒绝野味消费，坚决抵制野生动物交易，从根源上防控新冠肺炎疫情，广东省消委会联合全省各级消委会发出消费警示。

　　消费警示称，受不良饮食文化观念影响，一些消费者对“食用野生动物能滋补身体”的说法深信不疑，再加上野生动物的稀缺性，吃野味成了有面子的消费。然而，当前一些人食用的野生动物，大多数生存环境不清、来源不明，其中暗藏很多安全隐患。这些安全隐患如果在猎捕、运输、饲养、加工和食用过程中扩散、传播，容易导致发生传染病等疫情。滥食野生动物会给人类健康带来威胁和伤害。广大消费者要自觉摒弃不良饮食观念，坚决抵制“吃野味”等消费陋习。

　　野生动物交易和滥食对公共卫生安全和人体健康影响，已经引起全球关注。对此，我国有关部门高度重视。1月26日，国家市场监管总局、农业农村部、国家林草局联合发布《关于禁止野生动物交易的公告》，明确新冠肺炎疫情防控期间禁止野生动物交易。广大消费者应强化消费责任意识，自觉遵守法律规定，主动抵制非法野生动物交易行为，坚决不购买、不消费野生动物；同时要主动参与执法监督，积极举报野生动物违法交易行为。

　　此外，广大消费者要牢固树立食品安全理念，自觉抵制活禽和私宰家禽销售，选择正规活禽经营市场消费，选购来源清楚、严格检疫的生鲜家禽产品，养成文明、安全的饮食消费习惯。

　　（齐志明） 


　　《 人民日报 》（ 2020年02月19日 19 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved