“我们坚持平价供应市场”（消费万花筒）

“特殊时期，我们坚持不涨价，平价供应市场！”这段时间，湖北武汉市供销合作社所属东西湖区武汉绿发源绿色蔬菜专业合作社、金色惠农生态农业专业合作社与平台合作，为武汉市场平价供应配送菜心、小白菜、生菜、红菜心、红萝卜、大白菜、莲藕、莴苣等新鲜蔬菜20余种，日供应量70余吨。

疫情发生以来，武汉市供销合作社从系统内抽调精兵强将，以武汉农村电商公司为主，组建供销社社区保供突击队，分设货源组、线上组、物流组、社区推广组、资金调度组和宣传组，充分发挥供销系统优势，从货源采购、社区平台推广、资金调配到物流配送，全程加强协调配合。一天时间内完成“供销集市”平台搭建、商品上线和社区直供。

为加大市场保供力度，武汉市供销合作社先后3次发出通知，要求全市各级供销合作社疫情防控期间保障市场供应，全面开展疫情期间城乡市场保供稳价惠民工作。截至2月12日，全市供销合作社系统平价直供新鲜蔬菜等农副产品的社区达345个、供给量达320余吨，建成8个应急物资储备中心。

为了加强资源整合，武汉市供销合作社集结10余家专业合作社、电商、食品加工、农产品冷链等企业，建立蔬菜等农副产品配送基地，上线蔬菜组合包、米、面、油、禽肉蛋、牛奶酸奶制品等20余种商品，实行统一价格体系、统一质量安全、统一无接触配送服务。

保供应，仓储物流持续发力。武汉市供销合作社所属山绿农产品集团积极投入保运转、保供应、保安全的工作中，坚守岗位、坚持经营、保障供应，累计为沃尔玛超市、盒马鲜生等农产品冷链物流园区企业发送供应各类食品1210吨、188车次，供应全市餐饮及便利店等门店39家。

山绿供应链公司湖北信通物流项目部累计完成向火神山医院、雷神山医院、武汉市急救中心、黄石市防疫指挥中心等一线防疫机构紧急抢运通信器材199台；向17个地市州电信、移动、联通营业厅调配防疫物资，包括口罩24.4万只、手套脚套9.5万双、消毒液1.45万瓶、洗手液1万瓶等。

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 19 版）

(责编：马昌、岳弘彬)