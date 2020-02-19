央企所属生产型子企业开工率超80%

本报北京2月18日电 （记者刘志强）在18日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，国资委副主任任洪斌表示，目前，中央企业所属2万余户生产型子企业开工率已超80%，石油石化、通信、电网、交通运输等行业已超95%，有的已达100%。

“疫情确实对央企生产经营造成了影响，对个别行业影响还较大，但这种影响是阶段性、暂时性的。”任洪斌表示，国资委不会改变年初制定的生产经营目标和改革任务，并将为此付出更大努力：一是指导央企分类有序带头复工复产，保持生产经营稳定运行；二是加强形势研判，分析企业所涉行业和产业链形势，强化预测预警，及时制定对策；三是加大降本节支、提质增效工作力度，尽力减少疫情造成的损失；四是指导央企用好金融、财税等政策，把握市场机遇，做好结构优化和稳产稳收。

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 02 版）

(责编：杨曦、庄红韬)